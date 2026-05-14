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群聯4月 EPS 34.56元 前四個月大賺逾十個股本 創記憶體業紀錄

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
群聯執行長潘健成。聯合報系資料照
群聯執行長潘健成。聯合報系資料照

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC大廠群聯（8299）昨（13）日應主管機關要求，公布自結4月歸屬母公司淨利76.4億元，較去年同期大增逾61倍，每股純益34.56元，一個月就賺首季半數獲利。

法人分析，群聯一個月賺將近3.5個股本，應是台灣記憶體產業前所未見。若加計首季獲利，光是前四月每股純益就高達103.36元，大賺逾十個股本，肯定是台灣記憶體業紀錄。

群聯近期逐步從傳統NAND控制晶片與NAND儲存方案公司，轉型成為AI儲存基礎架構暨邊緣AI運算平台供應商。隨著AI推論崛起，群聯看好，包括獨家AI Data Platform、企業級固態硬碟（SSD）、aiDAPTIV技術方案以及AI軟體等AI生態系相關方案，都將成為公司未來重要的成長動能。

AI推論需求興起，市場對NAND Flash需求大增，加上原廠擴產謹慎、供給有限，帶動NAND晶片價格節節攀升。下半年輝達新一代Vera Rubin平台問世後，NAND晶片供需可望更加吃緊，也讓外界高度看好相關業者表現。

因應客戶需求，群聯已提前布局相關貨源，截至今年首季為止，在手庫存達722億元，若以4月營收200億元推算，整體庫存量相當於一季，公司正持續募資，以建立庫存水位。

據悉，群聯目前在台灣約有3,500名研發工程師，去年研發費用超過130億元，今年研發費用預估將超過200億元。群聯執行長潘健成強調，幾年前的投資已開始取得回報，未來也將持續透過研發投入創造產品線、設計導入與獲利能力。

潘健成說，群聯強化投資研發與人才布局的量能，將有助於提升高價值產品比重以及公司競爭優勢，並支撐未來中長期營收與獲利成長，且群聯已在本波AI浪潮中成功掌握市場商機。

群聯 晶片 母公司

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