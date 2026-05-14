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譜瑞 挑價內外5%
譜瑞-KY（4966）受惠市場看好tTED新產品及ASIC專案，近期外資及投信出現逢低回補，股價自低檔反彈。
法人指出，譜瑞-KY第2季營收可望季增個位數百分比，由於記憶體價格上漲壓抑PC出貨，已在第1季末調高部分含快閃記憶體產品售價，本季擴大至更多產品線，有利下半年毛利率提升。
譜瑞-KY預期觸控整合型產品第2季將大幅成長，提供tTED產品整合硬體及軟體，並擁有許多獨家IP，目前尚無競爭對手，預估2027年滲透率可望大幅提高。
ASIC專案進度方面，基於規模較大及更長研發時間，明顯貢獻要到2027年才能見到。權證發行商建議，可買進價內外5%以內、距離到期日90天以上認購權證，參與這波短多行情。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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