AI趨勢推升全球高速運算和數據傳輸量，有助於PCB的材料升級、層數增加、高階ABF載板的需求成長。根據台灣電路板協會（TPCA）資料顯示，2026年台灣PCB產業預估將成長至9,100億元、年成長6.5%。發行券商指出，看好臻鼎-KY（4958）、景碩（3189）等PCB族群的投資人，可以留意相關權證的布局機會。

2026-05-14 00:39