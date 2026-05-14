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臻鼎、景碩 押逾四個月
AI趨勢推升全球高速運算和數據傳輸量，有助於PCB的材料升級、層數增加、高階ABF載板的需求成長。根據台灣電路板協會（TPCA）資料顯示，2026年台灣PCB產業預估將成長至9,100億元、年成長6.5%。發行券商指出，看好臻鼎-KY（4958）、景碩（3189）等PCB族群的投資人，可以留意相關權證的布局機會。
全球PCB龍頭臻鼎-KY第1季營收407.28億元，年增1.6%，再創歷年同期新高。稅後純益20.47億元，歸屬母公司純益14.26億元，每股純益（EPS）1.33元。
法人指出，臻鼎-KY的ABF載板產能利用率持續提升，受惠於先進封裝載板的旺盛需求，AI相關產品的營收持續成長，帶動整體毛利率增加。公司並積極卡位GPU與ASIC客戶。其中，光通訊方面配合800G、1.6T高速率板為主，預期2026年相關營收將年增數倍，同時客戶已開始預訂2027年產能。CSP客戶2026年的2,000億美元相關產值中約3%為PCB，相當於單一個客戶就有60億美元採購額，且逐年增加，成長潛力大。
載板廠商景碩第1季純益5.49億元，年增98.9%，EPS為1.17元，較去年同期僅0.61元大幅成長。
法人指出，景碩受惠AI CPU、GPU需求強勁，帶動營運動能明顯轉強，公司正加速擴充高層數ABF載板產能，整體產業擴產步調也維持精準且理性。因應原物料成本飆升，景碩已啟動漲價機制，下半年單季載板報價漲幅預估5~10％，全年營運成長動能持續。
權證發行商建議，看好臻鼎-KY、景碩可買進價內外15%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。
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