東陽4月每股稅前賺0.6元

汽車零組件大廠東陽（1319）4月自結合併稅前盈餘3.54億元，每股稅前盈餘0.6元，歷年同期第三高；前四月自結累計合併稅前盈餘15.43億元，累計每股稅前盈餘2.62元，也是同期第三高。

東陽表示，訂單動能逐步回溫，但關稅、匯率、國際戰事等仍具不確定性。東陽持續專注提升競爭力，穩健布局全球汽車零件市場，為未來三到五年成長奠定競爭優勢。

第2、3季為汽車零組件傳統淡季，原本4月已經進入淡季，但今年關稅因素打亂市場節奏，第1季旺季時客戶下單謹慎，影響旺季表現，造成庫存水位極低，進入淡季時又因為庫存水位低，需求不弱，可望淡季不淡。

東陽表示，雖受到戰爭與關稅等因素影響，東陽4月仍繳出穩健表現，營運走出陰霾，逐步回到正常軌道。其中AM事業4月合併營收15.36億元，單月同期次高，前四月累計合併營收58.98億元，同期第三高。

東陽表示，銷美關稅調降議題對客戶端下單造成一定程度影響，通路庫存降到最低。但客戶關注的銷美關稅尚未實施，客戶下單意願逐漸提升。東陽也持續強化產品競爭力，滿足客戶需求。