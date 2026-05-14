泓德2026年挑戰績增20%

泓德能源（6873）昨（13）日舉辦成立十周年活動，總經理周仕昌表示，今年將首度跨足AI資料中心算力市場，透過電力、儲能與GPU貨櫃整合模式，切入日本與澳洲AI資料中心業者，全年業績力拚至少年增二成。

據悉，泓德能源近期開拓新的事業，成立子公司德雲算力，目前由母公司100%持有。周仕昌指出，目前在澳洲、日本皆已經有資料中心合作對象，將GPU與電池整合成貨櫃形式，並銷售給資產公司，後續交由公司與客戶簽訂長期協議，滿足AI資料中心的電力需求。

周仕昌強調，AI算力的背後就是電力，換言之，電力與算力息息相關，而電力正好是泓德能源的強項，從電力切入算力，中間有許多商機存在，這也是目前該公司積極布局的領域。