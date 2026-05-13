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寬魚第1季 EPS 0.91元 遠東新0.61元
寬魚國際（6101）昨（13）日發布財報，第1季稅後純益1.04億元，年增2621.7%，每股純益（EPS）0.91元，獲利創下單季新高。
寬魚指出，第1季獲利成長幅度較高，主要受惠孫燕姿、G-DRAGON等天后、天王的大秀熱銷挹注。接下來第2季還有K-POP音樂盛典「K-SPARK IN KAOHSIUNG 2026」可認列。法人預估，倘若票房售罄，預計可於第2季貢獻約2億元營收。
【記者嚴雅芳／台北報導】遠東新（1402）昨（13）日公告第1季財報，單季稅後純益30.93億元、年增32.7%，每股純益0.61元，寫下近七季以來新高。
遠東新董事會同時通過再對美國合資公司Corpus Christi Polymers, LLC（CCP）增資1,856萬美元，持續深化北美聚酯與石化材料布局。
遠東新第1季合併營收612.99億元，年減3.9%；營業利益48.96億元，年減21.9%，反映本業短期承壓。
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