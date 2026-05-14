圓展產品漲價 營運樂觀

圓展（3669）總經理郭昱廷表示，受惠歐美專案訂單穩健貢獻，加上日本新專案本季量產，下半年營運樂觀看待，預期第3季營運將攀全年高峰。因應原物料價格上漲，圓展5月起調升品牌系列商品報價5%至10%，並且對ODM客戶研議漲價中，緩解成本壓力。

郭昱廷看好，視訊會議及ODM／OEM兩大業務為驅動今年營收成長動能，醫療健康事業在各國政府積極投入資源帶動下，中長期更具潛力。

圓展首季稅後純益6,500萬元，季減約18.7%，每股純益0.7元；前四月營收9.21億元，年增21.8%。

法人估，受惠新客戶及新訂單挹注，圓展今年每股純益可望逾2元，為三年來最佳。圓展不評論法人預估的財務數字。

郭昱廷對今年展望樂觀，但他強調，最大風險就是備料問題，目前內部已持續備貨到年底，同時與ODM客戶洽談明年漲價。目前圓產營收結構中，ODM／OEM業務約17%至20%，專業影音及視訊會議65%，教育科技約10%。

除日本及歐美等專案訂單，下半年7、8月亦有新標案開出，由於ODM占比拉高對毛利率不利，內部透過嚴控成本及費用，希望力守毛利率維持相對高檔。

視訊會議及專業影音Pro AV業務方面，郭昱廷表示，透過AI將產品附加價值提高，提升高階機種占比，並轉型為「解決方案平台」，增加客戶黏著度。

郭昱廷去年7月升任圓展總經理，外界視為集團啟動世代交替計畫。圓展將於6月9日舉行股東會，全面改選董事，郭昱廷將以自然人身分進入董事會。