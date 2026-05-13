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晟德第1季 EPS 2.62元 股利2.25元

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

晟德（4123）昨（13）日公告第1季財報，稅後純益19.8億元，年增2.57倍，每股純益（EPS）2.62元。晟德今年預計配發每股2.25元股利，含現金股利1.75元及股票股利0.5元，13日收盤價38.3元計算，現金殖利率約為4.5%。

晟德今年首季獲利主要來自業外轉投資貢獻，公司第1季營業毛利2.17億元，年增32%；營業利益為負1,913萬元，與去年同期比由盈轉虧。

晟德表示，首季營收成長主要受惠於全資子公司豐華生技高速成長，單季貢獻集團營收約53%，成為驅動集團的核心引擎。豐華憑藉科學實證、專利菌株與國際級製造品質，提供從菌株篩選到終端產品設計的一站式益生菌CDMO服務。隨產能利用率提升，毛利率與淨利率同步改善，單季營收與獲利規模已正式超越晟德既有醫藥事業。

此外，東曜藥業以100%溢價出售予藥明合聯，晟德認列處分利益約8億元，實際現金回收逾30億元。

寶濟藥業截至第1季底貢獻評價利益約20億元。永昕生醫前四月營收年增突破100%，量產訂單能見度達年底，美國FDA查廠預計今年完成，下一階段成長動能可期。

晟德 營收 股利

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