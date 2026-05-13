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中菲行第1季 EPS 1.66元 陽明0.41元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

中菲行（5609）昨（13）日公布第1季合併財務報告；集團營收71.2億元，年減0.9%；單季稅後純益2.34億元，年增1.8%；每股純益（EPS）為1.66元。

儘管第1季全球物流市場面臨運價壓力、地緣政治風險升高與美國關稅政策調整等挑戰，中菲行憑藉高科技與AI相關貨量成長、多元供應鏈需求增加，以及全球營運網絡與數位化能力，支撐整體獲利表現維持成長。

【記者黃淑惠／台北報導】陽明 （2609）昨（13）日董事會通過第1季財報，受到市場平均運價較去年同期下修，加上船隊調配受中東戰爭局勢干擾等綜合因素影響，第1季稅後純益為14.36億元，年減81%，每股純益（EPS）為0.41元。

法人預期，貨櫃海運第2季平均運價較第1季回升，營收、獲利有望跟著增加，陽明營運有望先蹲後跳。

未來陽明海運以強化經營韌性為目標，將密切掌握市場需求及貨流變化，提供綿密且具競爭力之航線網絡，挹注營運成長動能。

中菲行 陽明 營收

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