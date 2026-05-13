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台指期 震盪劇烈

經濟日報／ 記者周克威整理

美國通膨數據升溫，費半指數驟跌，台指期盤勢震盪劇烈，連兩日盤中高低點達600點之上，昨（13）日量增收紅K，盤勢符合借量滾量、以退為進的情境。台指期昨日開盤驟跌逾700點，低接買盤旋即進場，10日線失而復得。

觀察台指期日K線，4月急漲後，5月轉為大區間震盪整理，近日量能漸增突破均量反壓，觀察是否能持續借量滾量再匯集人氣，至少紅K棒守住10日線，暗示資金在關鍵均線附近仍有承接意願，或回穩打破5月橫盤整理格局。留意指數連兩日收於周線下，周線趨勢亦轉為下彎，原先短多結構短暫遭到破壞，盤勢若能借力使力，仍有利於指數伺機上行創高。

目前盤勢是漲多修正格局，並非已轉為空頭，預期修正仍會撐在4萬點左右，下半周進入震盪，投資人可觀察業績財報佳、配合有題材加持的公司，逢低進場布局遭下殺的績優股。

展望後市，外資是台指期是否再創另一個超大型萬點的關鍵。耐心等待外資結束單日百億賣超，或淨空單快速削減至4.5萬口之下，屆時加大手中布局水位亦不遲。（凱基期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台指期 美國

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