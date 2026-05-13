美國最新公布的4月CPI數據高於預期，再度牽動全球外匯市場走勢。數據顯示，4月年增率達3.8%，高於市場預估的3.7%，核心CPI年增率則來到2.8%，同樣高於預期。受到通膨數據強勁影響，市場對降息時點的預期再度延後，資金重新回流美元資產，帶動美元兌主要貨幣全面走強。

其中，美元兌日圓表現尤為受到關注，隨著美元強勢與美日利差維持高檔，日圓再度承受貶值壓力，市場也開始提高對日本官方干預匯市的警戒。事實上，日本官方近期已頻頻釋出穩匯訊號，另一方面，日本央行最新公布的4月會議紀要則偏向鷹派，多位委員認為有必要盡快升息，甚至不排除6月就採取行動。雖然日銀政策轉鷹短線對日圓形成支撐，但目前市場主導力量仍來自美國高利率與美元強勢，因此日圓反彈幅度相對有限。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。（台新期貨提供）

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