研揚2026年全年營收看增兩成

工業電腦大廠研揚（6579）首季營收、每股純益雙創新高，總經理林建宏昨（13）日於法說會表示，目前訂單能見度達半年，尤其邊緣AI需求強勁，包含機器人、半導體及軍工相關領域都有翻倍成長動能，看好本季業績可望持續寫新猷，全年營收力拚年增兩成，再創新高。

林建宏預估，研揚今年AI營收占比有望自2025的兩成，提升至三成。

他分析，研揚現在生意來自兩大領域，一個是傳統工業電腦，在醫療、零售、製造都呈現穩定成長；另一個是AI領域，尤其工業領域的AI應用拓展非常快，落地專案愈來愈多，主要來自實體AI和AI代理。

研揚邊緣AI應用卡位五大領域，包含半導體、機器人、軍工、交通及AI代理（AI Agent），並看好半導體、機器人、軍工相關業務動能有望呈現翻倍成長。

研揚投入AI代理有好消息，去年成功打入大陸電信商AI workstation，帶動大陸營收貢獻跳增，今年首季業績比重由8％增加至13％。

林建宏表示，目前研揚訂單能見度約六個月，去年第4季訂單／出貨比（B／B值）為1.32，今年首季為1.35，在訂單需求持續強勁下，預估第2季營收有望續創新高，全年業績挑戰年增兩成以上。

此外，因應市場快速變動，研揚目前僅接一年內出貨的客戶訂單，並依此進行備料生產，在手需求實際。

針對零組件缺貨漲價影響，他分析，研揚在低階CPU占比不大，預料影響有限；至於DRAM及固態硬碟（SSD）則因去年提早備貨，加上大股東華碩集團協助，缺貨衝擊相對較小，部分漲價也有客戶吸收，毛利率可望維持35％左右。