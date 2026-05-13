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和碩財報／業外收益大減 首季EPS降至0.58元、稅後純益年減63%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
位於台北市關渡的和碩公司。聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影
位於台北市關渡的和碩公司。聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影

和碩（4938）13日公布今年首季財報，受到業外收益大減影響，導致單季稅後純益降至15.61億元，季減70.4%、年減63.7%，單季每股純益達0.58元，為近7年同期新低。展望第2季，和碩預估資訊、消費性電子及通訊產品三大業務皆會成長，尤其資訊產品增長幅度較高。

和碩公布今年首季營收2,441.05億元，季減23.6%、年減10.4%；毛利率4.4%，季增0.3個百分點、年增0.7個百分點；營業利益28.29億元，季減36.2%、年增13.9%；業外收入約6.36億元，季減85.6%，年減84.8%；營益率1.2%，季減0.2個百分點、年增0.3個百分點。

和碩今年首季業外收益大減，最大原因來自權益法認列子公司第1季呈現虧損所致。

和碩首季進入傳統淡季，消費性電子產品及通訊業務需求表現疲軟；從產品營收比重來看，今年首季資訊產品為14%、消費性電子產品5%、通訊60%以及其他業務21%。

儘管首季表現平淡，但展望第2季，和碩預估資訊、消費性電子及通訊產品三大業務皆會成長，尤其資訊產品增長幅度較高，主要是因伺服器業務帶動所致。

展望後市，和碩共同執行長鄭光志先前指出，對今年AI伺服器業務成長深具信心。和碩預計，由於伺服器業務基期較小，預期今年應該有10倍數成長。

和碩董事長童子賢預估，未來伺服器隨著出貨規模擴大及新平台的推進，於美國、亞洲、歐洲市場的業務將持續擴大，預期今年相關營收會有明顯增長。

和碩 營收

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