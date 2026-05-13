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和碩首季每股賺0.58元 寫近7年同期新低

中央社／ 台北13日電
和碩公司。聯合報系資料照片／邱德祥攝影
和碩公司。聯合報系資料照片／邱德祥攝影

代工廠和碩今天公布2026年第1季財報，儘管毛利率提升至4.4%，但因通訊及消費性電子產品處於淡季且需求不佳、業外收入銳減，歸屬母公司淨利約新台幣15.61億元，季減70.4%，年減63.7%；每股盈餘0.58元，為近7年同期新低。

和碩今年第1季合併營收約2441.05億元，季減23.6%，年減10.4%；營業利益約28.29億元，季減36.2%，年增13.9%；業外收入約6.36億元，季減85.6%，年減84.8%，主因去年第4季認列處分中國合資公司股權的一次性收入，以及去年第1季獲得的政府補助較多。

獲利率表現方面，和碩第1季毛利率為4.4%，季增0.3個百分點，年增0.7個百分點；營業利益率為1.2%，季減0.2個百分點，年增0.3個百分點。

從產品組合來看，和碩第1季以通訊產品營收占60%最多，其次為資訊產品占14%、消費性電子產品占5%、其他產品占21%。

和碩表示，資訊產品第1季營收年增19%，主要因為桌上型電腦和伺服器需求強勁；消費性電子和通訊產品因需求轉弱，營收分別年減28%、17%。

和碩將於5月28日召開股東常會，根據日前公布的營業報告書，和碩預期隨著人工智慧（AI）領域不斷突破創新，相關軟硬體及基礎建設等需求增加，未來幾年在伺服器、車用、網通等產品線上將能展現良好成長動能。

和碩 營收

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