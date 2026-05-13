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凌華法說會／今年首季BB值大於1.5 業績與訂單需求強勁
工業電腦大廠凌華（6166）13日舉行法說會，繼首季獲利創下同期新高後，展望後市，總經理黃怡暾指出，公司業績與訂單都很強勁，首季BB值大於1.5，而先行指標Design-Win在第1季有17個後續能成長的案子，可望在未來3年貢獻大約0.92億美元（約新台幣29億元）業績，整年BB值期望維持比2025年的1.2稍好。
凌華在邊緣AI應用需求增長及市場布局成效逐步顯現，帶動首季營收來到34.4億元，季增10.4%，年增28.7%，創下歷史新高紀錄；稅後純益達3.42億元，季增90%、年增402.94%，創同期新高紀錄，每股純益為1.57元。
展望後市，黃怡暾表示，公司業績與訂單都很強勁，BB值在今年第1季大於1.5，期盼整年度BB值期維持比2025年的1.2稍好，對整體營運樂觀看待。
黃怡暾指出，目前看到越來越多AI應用開始落地，從先行指標Design-Win來看，在第1季有17個後續能成長的案子，可望在未來3年貢獻大約0.92億美元業績。
此外，凌華與大股東友達集團合作效益開始持續顯現，看好All in One Panel PC是未來的商機。
整體來看，凌華將持續「6+4」垂直領域策略，除了持續經營既有的博奕、醫療、自動化、網安、國防、交通外，未來四大應用領域包含機器人、半導體、能源及電動車等持續發酵。
各區域市場表現方面，凌華美洲與亞太地區為首季主要的成長動能來源。其中，美洲占整體業績比重比達39%、亞太區30%、中國大陸13%、泛歐17%、其他為1%。
凌華分析，美洲首季業績增長幅度年增101%，但在傳統電信／網路領域仍有改善空間，至於大陸市場，首季表現較為平緩，但後市不看淡，預期未來兩~三季到年底還是看成長。
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