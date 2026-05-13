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統新營收／4月獲利1900萬元、EPS 0.5元 獲利成長速度加快

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

統新（6426）13日達公布注意交易資訊標準，公布4月單月自結獲利，稅後純益1,900萬元，較去年由虧轉盈，每股純益0.5元，第1季稅後純益2,800萬，同樣是由虧轉盈，每股純益0.74元，單月獲利顯著提升。

法人指出，統新營收及獲利回溫主要是受到資料中心持續擴建，帶動400G及800G光收發模組需求猛烈成長，進而引發濾光片出貨量逐步增加。隨著資料中心運算規模持續擴大，光通訊主流規格將朝向1.6T移轉，統新將進一步受惠。主因單個光收發模組的的濾光片用量將會隨著規格提升而增加，400G用量為7片，800G用量為14片，到了1.6T將繼續翻倍，來到28片，加上光模組本身用量也將持續提升，兩者相加成長力道將會更為恐怖。

此外，統新正試圖將事業版圖拓展至低軌衛星市場，先前已完成濾光片於太空環境中的可靠性認證。為提高低軌衛星間通訊效率，低軌衛星領導業者逐漸在衛星中加入高強度雷射，進行衛星間連線（ISL, inter-satellite links），其中接收端的部分就需要使用到濾光片，統新有機會透過合作夥伴成為相關供應鏈，公司預期這將會是另一大成長動能。

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