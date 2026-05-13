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奕力法說會／第2季三線回溫 總座：第2、3季需求明確預期營收回溫

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

驅動IC廠奕力-KY（6962）13日召開法說會，總經理陳泰元表示，第2季受惠新品放量，加上部分客戶因應成本上升與成熟製程供給趨緊而提前備貨，預期營收將較首季回溫；智能移動、資訊設備、工控車載等主要產品線均可望呈現季增，其中手機OLED與LCD TDDI需求明顯增加，高階平板新案、OLED新品、車載晶片配套方案也將陸續放量。

智能移動應用方面，陳泰元指出，手機品牌在第1季調漲整機價格後，已取得銷售數據作為後續需求判斷依據，因此第2季OLED與LCD TDDI需求明顯增加。旗艦與高階機種銷售優於預期，帶動終端客戶加單備貨；中低階產品經過定位梳理後，部分訂單需求也恢復，加上客戶擔心成熟製程產能趨緊，開始提前備貨，預期智能移動第2季營收季增。

資訊設備方面，品牌客戶備貨動能延續，主因客戶預期成熟製程相關產品可能漲價，也擔心供給穩定性受影響，因此持續拉貨；同時，奕力-KY受惠OLED新品量產，預期資訊設備第2季營收也將較第1季成長。平板方面，公司取得高階平板新案，並將於第2季開始量產，帶動本季營收季增。

工控車載方面，陳泰元表示，觸控IC出貨動能穩健，工控DDI／TDDI則受惠二輪、三輪車及POS機需求增長，加上車載新品將於第2季底至第3季陸續放量，預期帶動該產品線營收季增。不過，工控與消費性產品需求雖然增加，但供給端產能排序可能落在筆電之後，仍需持續爭取產能支援。

展望下半年，陳泰元表示，雖然今年手機與筆電市場總量略減，但奕力-KY手機端有新客戶加入、產品排序也相對靠前，全年市占率或出貨量可望優於去年。產品進度方面，手機22奈米OLED TDDI預計第3季進入多品牌量產，高階平板新案第3季將新增項目與增量，LCD T-CON搭配TDDI方案預計第4季於品牌端放量，車用搭配方案則預計第3季量產。目前第2季、第3季需求較明確，第4季仍待觀察。

奕力-KY先前已公布財報，首季營收39.2億元，季減17.2%、年減14.4%，主因首季為產業淡季，加上記憶體價格大漲墊高終端成本，使中國手機品牌客戶備貨轉趨保守。單季毛利率27.3%，季增9.9個百分點、年減19.5個百分點；營益率3.7%，較上季轉正；稅後純益2.79億元，季增113%、年減69.9%，每股稅後純益0.58元。

財務長說明，首季毛利率包含一次性供應商補償款1.62億元，若排除此因素，還原後毛利率約23.2%；去年同期毛利率雖達46%，但當時有9.6億元存貨跌價損失回轉，若同樣還原，正常毛利率約25.7%，因此兩期基礎需還原後比較。

OLED 營收 總經理

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