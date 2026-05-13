快訊

LINE免費貼圖5款！毛小孩集合 快用「勸敗買買圖」慫恿朋友瞎拼

台知名景點人潮雪崩！現場僅見5名遊客 攤販歇業、導遊直言：已不列行程

MLB／山本由伸挨3轟失5分 大谷開轟雙安救不了道奇4連敗

聽新聞
0:00 / 0:00

英業達法說釋喜訊 逆勢衝漲停

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

英業達（2356）12日於法說會上表示，今年伺服器業務快速成長，營收比重有機會超過五成，全年展望正向，帶動13日股價逆勢大漲，一度衝至漲停，暫報52.7元，上漲4元，漲幅8.21%，成交量大幅放量，帶量上攻。

英業達總經理Jack Tsai表示，在AI伺服器的帶動下，通用伺服器市場也逐漸轉佳，需求將持續回升，兩者將會共同成長，帶動伺服器業務加速成長，超越PC。

公司指出，目前無論是輝達還是AMD，新產品都還在導入階段，預計量產時間點仍是下半年，公司在L6及L10都有機會，不過初期還是會以L6為主。

對於第2季的表現，公司樂觀看待，認為第2季無論是出貨量還是營收都會較第1季成長，雖然毛利率持平，但在營收規模擴張下，營業利益率有望進一步提升。

英業達 伺服器 AMD

延伸閱讀

英業達第1季 EPS 0.68元

推論需求帶動CPU伺服器買氣回春 華碩、英業達同聲按讚

華碩：伺服器今年業績倍增 本季、下半年訂單掌握度高

記憶體大漲使PC售價上升 華碩估下半年旺季定律恐反轉

相關新聞

台積電首季配息7元 但早盤一度下探2,205元、拖累指數近400點

台積電今年第1季稅後純益5,724 .8億元，每股純益22.08 元，董事會通過今年首季將配發7元現金股利，創季配息以來新高；台積電ADR周二下跌1.8%，收397.28美元，連續4個交易日下跌，13日股價以2,205元開低， 下跌50元，影響大盤指數約395點。

半導體大廠建設熱潮帶動 漢唐第1季每股賺16.31元

半導體廠務工程大廠漢唐（2404）昨（12）日公告首季稅後純益30.81億元，創單季新高，季增16.5%，年增54.9%，每股純益16.31元，反映國際半導體大廠這波建廠熱潮，帶動廠務工程相關市場火熱。

聯電重返百元俱樂部

受惠英特爾合作、成熟製程漲價題材發酵，晶圓代工廠聯電（2303）昨（12）日在大型台股ETF建倉名單揭曉後，直奔漲停價104.5元收市，上漲9.5元，攀上2000年5月以來、逾26年新高價，重返百元俱樂部。

中華資安樂觀業績

中華資安國際（7765）昨（12）日參加券商舉辦法說會，中華資安總經理洪進福表示，上季來自AI資安需求大增，包括紅隊演練、雲端安全等企業需求大增。當前企業因為導入AI或代理式AI應用，亟需尋求AI資安解決方案，中華資安趁勢推出AI SOC監控、AI應用系統安全檢測、AI資安健診、AI資安事件應變等解決方案。

佳能衝兩大業務 報捷

佳能（2374）衝刺無人機與機器人報捷，董事長章孝祺昨（12）日於法說會表示，無人機配件本季底量產，力拚明年下半年邁入無人機整機生產，機器人業務則與輝達等夥伴合作，並正接觸日本客戶，鎖定機器視覺與高階光學感測模組商機。

祥碩 ASIC 接單 再下一城

高速傳輸晶片廠祥碩（5269）昨（12）日召開法說會，總經理林哲偉表示，ASIC專案推進順利，已拿下第二家ASIC客戶合作案，產品應用涵蓋筆電、桌機及工業電腦（IPC）市場，預計今年下半年開始貢獻營收。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。