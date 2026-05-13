英業達法說釋喜訊 逆勢衝漲停

英業達（2356）12日於法說會上表示，今年伺服器業務快速成長，營收比重有機會超過五成，全年展望正向，帶動13日股價逆勢大漲，一度衝至漲停，暫報52.7元，上漲4元，漲幅8.21%，成交量大幅放量，帶量上攻。

英業達總經理Jack Tsai表示，在AI伺服器的帶動下，通用伺服器市場也逐漸轉佳，需求將持續回升，兩者將會共同成長，帶動伺服器業務加速成長，超越PC。

公司指出，目前無論是輝達還是AMD，新產品都還在導入階段，預計量產時間點仍是下半年，公司在L6及L10都有機會，不過初期還是會以L6為主。

對於第2季的表現，公司樂觀看待，認為第2季無論是出貨量還是營收都會較第1季成長，雖然毛利率持平，但在營收規模擴張下，營業利益率有望進一步提升。