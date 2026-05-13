台積電首季配息7元 但早盤一度下探2,205元、拖累指數近400點

台積電今年第1季稅後純益5,724 .8億元，每股純益22.08 元，董事會通過今年首季將配發7元現金股利，創季配息以來新高；台積電ADR周二下跌1.8%，收397.28美元，連續4個交易日下跌，13日股價以2,205元開低， 下跌50元，影響大盤指數約395點。

台積電董事會核准 2026 年第1季營業報告書及財務報表，第1季合併營收1 兆 1,341億元，稅後純益 5,724.8 億元，每股純益22.08 元；另外，核准配發 2026 年第1季每股現金股利 7 元。

台積電首季配息創季配息以來新高，共將發出1,815.26億元現金，普通股配息基準日訂定為9月 22 日，除息交易日則為9 月 16 日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，即自 2026 年 9 月 18 日起至 9 月 22 日止，停止普通股股票過戶，並於 10 月 8 日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為 2026 年 9 月 16 日。

台積電股價在上周寫2,345元天價後走跌，台積電ADR周二下跌1.8%，以397.28美元收盤，連續4個交易日下跌，較台北交易溢價縮為11%，台積電早盤2,205元開出， 下跌50元， 盤中跌幅約2%；台股早盤以41,795.92點開出， 下跌102.4點，跌破5日線，一度下滑至41,074.37點，下跌823點。