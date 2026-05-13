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府院擬推動二次軍購條例補齊預算 在野批「土匪」

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聯電 選價內外10%

經濟日報／ 記者魏興中整理

股價再次重回百元價位的聯電（2303），受惠與英特爾合作、以及成熟製程漲價等題材發酵，股價自4月以來即強勢表態，昨（12）日開高走高，午盤亮燈強鎖漲停，漲停價104.5元攀26年來波段高峰。

法人指出，聯電近期利多題材紛呈，除與英特爾合作、市場預期漲價5~15%外，還有實施庫藏股護盤、未來朝向先進封裝與矽光子發展等，激勵市場買盤大舉蜂擁而入，推升股價亮燈漲停表現亮眼。

隨內外資法人紛紛上調獲利預期，聯電目標價也同步上移，目前以群益投顧的120元最高，其餘目標價均已被超越。權證發行商建議，看好聯電後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%內，距到期日超過六個月的相關認購權證進行布局。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

聯電 英特爾 權證

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4月營收出爐，科技股再度獨領風騷，市場尤為關注千金股表現，畢竟股價登高還是要有基本面當底氣，也攸關後續能否引領台股持續創高。然而，多數投資人買賣高價股恐較為吃力，可透過相關權證以小搏大，惟需靈活操作並控管風險。

智邦、群聯 四檔強強滾

千金股向來是市場關鍵的多空風向球。由於基本面亮眼，伴隨著高估值，往往吸引市場買盤大舉追捧，推動股價勢盛。如昨（12）日盤中，網通大廠智邦（2345）最高創下2,695元歷史新高，群聯（8299）也改寫2,860元新紀錄。

亞德客利多 押長天期

亞德客-KY（1590）受惠人工智慧帶動企業營運擴散，今年來營運表現強勁，第1季每股純益（EPS）13.35元，公司也將配息率提高至50%以上，今年配息率更達68%。由於行業景氣回溫伴隨公司營運穩健成長，法人再度上調其評價。

矽力 二檔閃金光

矽力*-KY（6415）第2季受惠車載與伺服器相關產品帶動，營運可期。法人表示，由於車載、AI資料中心等需求回溫，2026年單季獲利呈逐季改善態勢，第2季預期優於第1季，部分法人樂觀預估全年EPS有機會挑戰12至15元。

聯電 選價內外10%

股價再次重回百元價位的聯電（2303），受惠與英特爾合作、以及成熟製程漲價等題材發酵，股價自4月以來即強勢表態，昨（12）日開高走高，午盤亮燈強鎖漲停，漲停價104.5元攀26年來波段高峰。

瑞鼎 瞄準逾100天

瑞鼎（3592）第1季雖然整體營收不如預期，但因大尺寸面板驅動IC及車載工控應用需求帶動，加上車載與工控應用驅動IC成長貢獻，讓營運在傳統淡季中仍能呈現溫和成長。法人對第2季看法也審慎樂觀。

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