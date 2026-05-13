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智邦、群聯 四檔強強滾

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

千金股向來是市場關鍵的多空風向球。由於基本面亮眼，伴隨著高估值，往往吸引市場買盤大舉追捧，推動股價勢盛。如昨（12）日盤中，網通大廠智邦（2345）最高創下2,695元歷史新高，群聯（8299）也改寫2,860元新紀錄。

智邦受惠於800G交換器需求成長以及ASIC產品出貨，推動4月營收達273.6億元，創下歷史新高紀錄。展望後市，法人預期，智邦後續營收仍將逐步走升，1.6T交換器可望於下半年開始出貨，進一步帶動營運表現。

法人對智邦後市營收看法樂觀，其中，外資大和資本認為，智邦未來獲利將連年大幅成長，2026至2028年每股純益（EPS）分別預估為66.79元、92.06元、139.38元。基於獲利動能強勁，因此建議「買進」，目標價也大升至3,222元，居內外資最高。

記憶體模組與控制器大廠群聯，受惠AI需求強勁，尤其推論AI帶動存儲需求大幅成長，使得首季EPS達68.8元，大幅優於市場預期，激勵昨日盤中股價一度衝上2,860元，終場收在2,725元，盤中及收盤價格皆同寫歷史新猷。

展望後市，法人認為，伴隨AI需求持續強勁，預估第2季獲利還將續創新高，宏遠投顧估群聯2026年EPS將上看422元水準，是目前法人圈最高。目標價則以兆豐投顧與華南投顧同給4,000元最高，預估後市股價還有持續上漲的空間。

權證發行商建議，看好智邦、群聯等千金股後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過五個月以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

群聯 智邦 營收

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4月營收出爐，科技股再度獨領風騷，市場尤為關注千金股表現，畢竟股價登高還是要有基本面當底氣，也攸關後續能否引領台股持續創高。然而，多數投資人買賣高價股恐較為吃力，可透過相關權證以小搏大，惟需靈活操作並控管風險。

智邦、群聯 四檔強強滾

千金股向來是市場關鍵的多空風向球。由於基本面亮眼，伴隨著高估值，往往吸引市場買盤大舉追捧，推動股價勢盛。如昨（12）日盤中，網通大廠智邦（2345）最高創下2,695元歷史新高，群聯（8299）也改寫2,860元新紀錄。

亞德客利多 押長天期

亞德客-KY（1590）受惠人工智慧帶動企業營運擴散，今年來營運表現強勁，第1季每股純益（EPS）13.35元，公司也將配息率提高至50%以上，今年配息率更達68%。由於行業景氣回溫伴隨公司營運穩健成長，法人再度上調其評價。

矽力 二檔閃金光

矽力*-KY（6415）第2季受惠車載與伺服器相關產品帶動，營運可期。法人表示，由於車載、AI資料中心等需求回溫，2026年單季獲利呈逐季改善態勢，第2季預期優於第1季，部分法人樂觀預估全年EPS有機會挑戰12至15元。

聯電 選價內外10%

股價再次重回百元價位的聯電（2303），受惠與英特爾合作、以及成熟製程漲價等題材發酵，股價自4月以來即強勢表態，昨（12）日開高走高，午盤亮燈強鎖漲停，漲停價104.5元攀26年來波段高峰。

瑞鼎 瞄準逾100天

瑞鼎（3592）第1季雖然整體營收不如預期，但因大尺寸面板驅動IC及車載工控應用需求帶動，加上車載與工控應用驅動IC成長貢獻，讓營運在傳統淡季中仍能呈現溫和成長。法人對第2季看法也審慎樂觀。

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