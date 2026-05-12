大聯大首季營收、營業利益、純益及EPS同創新高 三率三升帶動營運續強

IC通路大廠大聯大（3702）公布2026年第1季營收、營業利益、純益及每股純益（EPS）同步創下歷史新高，並超越財測高標。第1季營收達3165億元，季增23.9%、年增27.2%。因整體出貨量穩健成長與產品組合持續優化，營業利益達84.71億元，季增56%、年增97.7%，營業利益率提升至2.68%，展現營運規模與效率同步提升的成果。在核心業務動能擴大帶動下，單季純益首次突破50億元，躍升至新台幣55.49億元，季增95.2%、年增192.3%，純益率提升至1.75%，每股純益3.3元。

大聯大首季股東權益報酬率（ROE）及營運資產報酬率（ROWC）分別達25.7%及15.2%，顯示公司在擴張營運規模之際，仍持續維持良好的資本運用效率與財務結構。

大聯大表示，上述佳績主要受惠於AI浪潮持續演進，帶動雲端服務供應商及企業端的AI基礎建設需求大幅擴張，進而推升AI 伺服器、通用型伺服器、高效能存儲、高速互連、記憶體、電源管理及網通零組件之強勁拉貨動能。

展望本季，公司預期市場需求仍將維持強勁，若以新台幣31.6元兌1美元匯率假設，預估營業收入為新台幣3450億元至3650億元，預估毛利率介於4.25%至4.45%，營業利益率約2.51%至2.64%，預估稅後純益為新台幣61.47億元至68.24億元，每股純益介於3.65元至4.06元。