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台指期 法人空單增加
股期雙市昨（12）日不同調，加權指數早盤在電子權值股與AI題材帶動下，指數表現續強，但追價力道無法一路延續，盤中一度由紅翻黑，終場收41,898點，上漲108點；台指期則大跌274點至41,695點，逆價差達203.32點。
期貨商表示，短線後續觀察重點，將不再只是指數漲跌，而是現貨、期貨逆價差是否持續擴大、外資現貨賣超是否延續，以及權值電子能否繼續獨撐盤面；因為一旦現貨開始補跌，代表目前期貨市場反映的悲觀預期正在正式擴散，屆時市場波動將可能明顯放大。
在台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單增加1,001口至8,591口，其中外資淨空單減少1,153口至53,072口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,353口至3,498口。
永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，5月買權最大OI落在48,300點，賣權最大OI落在35,000點；5月第三周周五結算的買權最大OI落在46,200點，賣權最大OI落在35,000點；外資台指期買權淨金額1.03億元; 賣權淨金額1.14億元。
群益期貨（6024）表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選略為樂觀，整體籌碼面保守看待。技術面上，台股連日42K大關上下整理，目前續作賣壓沉澱，短線拉回仍可以樂觀操作。
台新期貨認為，台指期昨日呈開高走低格局，電子權值股走勢分歧，然聯發科（2454）、台達電（2308）等權值股震盪下跌，指數午盤過後跌幅擴大，終場以小黑K棒作收、日K連三黑；目前指數微幅跌破5日線，所幸所有均線維持向上走升，顯示多方架構未遭到破壞，因此維持偏多看待不變。
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