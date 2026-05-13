台指期 法人空單增加

千金股向來是市場關鍵的多空風向球。由於基本面亮眼，伴隨著高估值，往往吸引市場買盤大舉追捧，推動股價勢盛。如昨（12）日盤中，網通大廠智邦（2345）最高創下2,695元歷史新高，群聯（8299）也改寫2,860元新紀錄。

2026-05-13 01:22