國際原油市場受消息面洗盤，整體定價邏輯脫離總經基本面，淪為中東地緣政治頭條提線木偶。先前隨川普宣布「自由計畫」，美、伊於波斯灣爆發正面交火，疊加阿聯酋能源區遭無人機襲擊，斷供恐慌促市場瘋狂計入地緣風險溢價，推升布蘭特原油曾逼近每桶114美元波段高點。

市場傳美、伊圍繞「停戰備忘錄」磋商，充滿政治算計的和談曙光打擊油價，布蘭特原油曾跌至100美元下方。但隨川普發文表示拒絕伊朗和平方案，並稱其方案完全不可接受，油價再止跌作勢反彈。

無論美勞動市場多麼有韌性，或財政部發債規模如何變化，原油交易員當下唯一定價準則幾乎是「荷莫茲海峽暢通與否」。在政治放話與實質軍事摩擦來回拉扯下，原油市場處極端高波動震盪期。

在美伊雙方達成具有約束力的實質停火協議前，供給中斷的風險仍將為油價提供堅實底氣，投資人務必嚴控保證金水位，以應對隨時可能爆發的消息洗盤，或可參考期街口布蘭特正2ETF（00715L）輕鬆參與這波原油價格行情。（永豐期貨提供）

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