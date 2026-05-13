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神達第1季 EPS 1.1元 仁寶0.45元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

神達（3706）受惠AI伺服器需求持續強勁，今年首季營收318.64億元，季增4.3%、年增34.6%；稅後純益14.61億元，季減25%、年增8.8%，創同期新高，每股純益1.1元。

神達表示，主要動能來自超大規模雲端資料中心機櫃客戶及雲端服務供應商需求穩健，以及車用電子、智慧物聯網及車載資通訊產品出貨持續成長。

【記者蘇嘉維／台北報導】仁寶（2324）公告今年第1季財報，單季合併營收為2,013.04億元、季增5.5％、年增1.1％，歸屬母公司稅後淨利19.67億元，季增4.5％、年減25.4％，每股純益0.45元。

法人指出，仁寶第1季仍主要由PC業務驅動業績成長動能，第2季美國德州新廠產能開出後，AI伺服器出貨將可望開始逐季衝高。

仁寶公告4月合併營收719.79億元、月減19.3％，年成長15.5％。

神達 仁寶 營收

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智邦、群聯 四檔強強滾

千金股向來是市場關鍵的多空風向球。由於基本面亮眼，伴隨著高估值，往往吸引市場買盤大舉追捧，推動股價勢盛。如昨（12）日盤中，網通大廠智邦（2345）最高創下2,695元歷史新高，群聯（8299）也改寫2,860元新紀錄。

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瑞鼎 瞄準逾100天

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