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神達第1季 EPS 1.1元 仁寶0.45元
神達（3706）受惠AI伺服器需求持續強勁，今年首季營收318.64億元，季增4.3%、年增34.6%；稅後純益14.61億元，季減25%、年增8.8%，創同期新高，每股純益1.1元。
神達表示，主要動能來自超大規模雲端資料中心機櫃客戶及雲端服務供應商需求穩健，以及車用電子、智慧物聯網及車載資通訊產品出貨持續成長。
【記者蘇嘉維／台北報導】仁寶（2324）公告今年第1季財報，單季合併營收為2,013.04億元、季增5.5％、年增1.1％，歸屬母公司稅後淨利19.67億元，季增4.5％、年減25.4％，每股純益0.45元。
法人指出，仁寶第1季仍主要由PC業務驅動業績成長動能，第2季美國德州新廠產能開出後，AI伺服器出貨將可望開始逐季衝高。
仁寶公告4月合併營收719.79億元、月減19.3％，年成長15.5％。
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