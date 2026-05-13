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普萊德第1季 EPS 2.1元 中磊1.01元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通族群中磊（5388）、普萊德（6263）、海華昨（12）日公布第1季財報。普萊德每股純益2.1元，中磊、海華分別為1.01元及1.02元。

普萊德布局工業電腦及量子資安，受到市場關注，股價連三個交易日漲停，昨日上漲16.5元，收184.5元。

普萊德第1季營收4.49億元，毛利率48.2%，高於去年同期及上季的47.9%，再創歷史新高，歸屬母公司淨利1.31億元，季減13%，年減0.8%，每股純益2.1元。累計今年前4月營收6.36億元，年增2%，創同期新高。

中磊為電信網通設備廠，第1季營收為166.46億元，受記憶體等關鍵零組件漲價影響，毛利率13.66%，低於去年同期的19.1%及上季的14%，歸屬母公司淨利3.02億元，季增11%，年微幅衰退，每股純益1.01元。

無線模組廠商海華第1季營收30.22億元，毛利率14.75%，歸屬母公司淨利為1.55億元，季增33.6%，年增32.5%，每股純益1.02元。

中磊 普萊德 營收

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千金股向來是市場關鍵的多空風向球。由於基本面亮眼，伴隨著高估值，往往吸引市場買盤大舉追捧，推動股價勢盛。如昨（12）日盤中，網通大廠智邦（2345）最高創下2,695元歷史新高，群聯（8299）也改寫2,860元新紀錄。

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