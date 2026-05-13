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府院擬推動二次軍購條例補齊預算 在野批「土匪」

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微星第1季 EPS 4.04元 臻鼎1.33元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

微星（2377）昨（12）日公布第1季稅後純益34.16億元，季增109%，年增217%；每股純益4.04元。

微星董事長徐祥之前表示，今年因記憶體等上游零組件供貨減少，將導致PC相關產品出貨量降低，透過提升平均出貨單價（ASP），優化產品組合與毛利率等，整體業績持平。預估今年整體PC出貨量將衰退10%，但提升中高階產品出貨，選擇高毛利產品，維持獲利與毛利率。AI伺服器今年出貨以輝達MGX平台為主，未來將朝向中高階的HGX平台發展。

【記者尹慧中／台北報導】臻鼎（4958）昨（12）日公布第1季財報，營收407.28億元，年增1.6%，創歷年同期新高。稅後淨利20.47億元，年增99.7%，歸屬母公司淨利14.26 億元，年增125.4%，每股純益1.33元。臻鼎看好今年產品結構調整，第2季營運有機會優於首季。

臻鼎表示，第1季受惠AI相關高階產品需求維持強勁，淡季不淡，營收結構正加速向高階AI應用傾斜。

臻鼎 微星 伺服器

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智邦、群聯 四檔強強滾

千金股向來是市場關鍵的多空風向球。由於基本面亮眼，伴隨著高估值，往往吸引市場買盤大舉追捧，推動股價勢盛。如昨（12）日盤中，網通大廠智邦（2345）最高創下2,695元歷史新高，群聯（8299）也改寫2,860元新紀錄。

亞德客利多 押長天期

亞德客-KY（1590）受惠人工智慧帶動企業營運擴散，今年來營運表現強勁，第1季每股純益（EPS）13.35元，公司也將配息率提高至50%以上，今年配息率更達68%。由於行業景氣回溫伴隨公司營運穩健成長，法人再度上調其評價。

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