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微星第1季 EPS 4.04元 臻鼎1.33元
微星（2377）昨（12）日公布第1季稅後純益34.16億元，季增109%，年增217%；每股純益4.04元。
微星董事長徐祥之前表示，今年因記憶體等上游零組件供貨減少，將導致PC相關產品出貨量降低，透過提升平均出貨單價（ASP），優化產品組合與毛利率等，整體業績持平。預估今年整體PC出貨量將衰退10%，但提升中高階產品出貨，選擇高毛利產品，維持獲利與毛利率。AI伺服器今年出貨以輝達MGX平台為主，未來將朝向中高階的HGX平台發展。
【記者尹慧中／台北報導】臻鼎（4958）昨（12）日公布第1季財報，營收407.28億元，年增1.6%，創歷年同期新高。稅後淨利20.47億元，年增99.7%，歸屬母公司淨利14.26 億元，年增125.4%，每股純益1.33元。臻鼎看好今年產品結構調整，第2季營運有機會優於首季。
臻鼎表示，第1季受惠AI相關高階產品需求維持強勁，淡季不淡，營收結構正加速向高階AI應用傾斜。
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