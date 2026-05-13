飛捷接單旺 營收添動能

POS大廠飛捷（6206）昨（12）日舉行法說會，受惠接單動能強勁，飛捷今年首季毛利、營業利益、稅前淨利及每股純益刷新單季紀錄。飛捷總經理徐嘉宏表示，5~6月訂單非常明朗，對第2季營運樂觀看待，下半年也偏向樂觀。

飛捷近期股價強勢表態，短線連續四日上漲，波段漲幅達26.7%，12日股價收140元，上漲9.5元。

飛捷今年首季營收15.1億元，季增39.3%、年增10.9%；毛利率45.63%，季增0.39個百分點、年增1.01個百分點；營業利益4.24億元，季增72.3%、年增12.1%；營益率28.09%，季增5.44個百分點、年增0.33個百分點；稅後純益3.59億元，季增60.2%、年增10.4%，每股純益2.51元。

展望後市，徐嘉宏指出，工業電腦（IPC）交期約2~3個月，5~6月訂單已非常明朗。今年拜訪美國客戶，談到2022~2023年發生的恐慌性備貨，進而造成2023年的需求急凍，但現在客戶庫存狀況還算樂觀，沒有2023年時的問題。

徐嘉宏坦言，仍有零組件料況問題，公司已提前準備，包含CPU、RAM、Storage等都備有相當數量，因此目前庫存金額創歷史新高。一來世反映公司對業績相當有信心，二來則是不可控的缺貨漲價還在進行中，因此飛捷提前備貨。

在AI子公司布局方面，徐嘉宏指出，飛捷子公司華捷目前所有硬體都向飛捷採購，除了對母公司貢獻合併營收及利潤，一旦達到規模經濟，對合併營收會有明顯幫助，且後續衍生在整體合併毛利率上，也可望有明顯挹注。