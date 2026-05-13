快訊

府院擬推動二次軍購條例補齊預算 在野批「土匪」

聽新聞
0:00 / 0:00

台光電擁利多 股價衝高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台光電董事長董定宇。 記者尹慧中／攝影
台光電董事長董定宇。 記者尹慧中／攝影

PCB族群股東會旺季將至，銅箔基板CCL股王台光電（2383）昨（12）日衝關5,000元。

台光電董事長董定宇在年報提到，未來發展策略以持續開發高速高頻低信號耗損基材、持續穩固HDI全球市場領導地位、配合客戶需求並擴展海外市場，分散風險。

台光電本月27日舉行股東會，昨日早盤最高來到5,080元，啟動暖身行情，前波高點為5月7日創下的5,115元。

展望未來，董定宇在年報提及，對全產品線市場前景持續看好。

AI伺服器、交換器、邊緣運算、低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，帶動高頻高速材料市場持續擴大。預期明年接單持續暢旺，延續近幾年「全產全銷」態勢。

整體而言，台光電看好AI、雲端運算及邊緣運算帶動的產業長期成長趨勢。要跟上AI需求，須具備技術、資金、產能、原物料與全球銷售管道，台光電五大條件齊備，擴大營運規模，全年有望再創歷史新高。

台光電觀察，電路板除了手機主板、AI伺服器背板外，IC載板是另一項重要材料需求，公司在IC載板材料布局已久，加速深耕並積極提高市占率，挑戰短期躋身全球前三名。

去年度成功開發新通訊矽光子光模塊模組板，獲得客戶認證，PCIe7.0高速匯流排傳輸用基材獲多家客戶認證，記憶體用IC載板基材通過客戶認證。

為了保持競爭力與領先地位，台光電表示，持續開發下一代包括行動裝置、高速傳輸、AI運算、載板、航太、自駕車、 工業領域等相關應用的產品，新產品將在今年陸續推出。

台光電去年銅箔基板各廠產量提升，台灣廠月產能60萬張；中國大陸昆山廠月產能195萬張，中山廠月產能150萬張，黃石廠月產能120萬張；馬來西亞檳城廠月產能60萬張。今年仍將持續擴產並全產全銷。

台光電

延伸閱讀

快看過來！4月營收總體檢 高盛喊買這25檔台廠

臻鼎Q1營收、毛利率創同期新高 每股純益1.33元

這主動式 ETF 受益人大增二倍 經理人聚焦台積電概念股

英特爾順風車催油門 聯電衝破百元大關、股價攻漲停

相關新聞

川湖、信驊 認購搶鏡

4月營收出爐，科技股再度獨領風騷，市場尤為關注千金股表現，畢竟股價登高還是要有基本面當底氣，也攸關後續能否引領台股持續創高。然而，多數投資人買賣高價股恐較為吃力，可透過相關權證以小搏大，惟需靈活操作並控管風險。

智邦、群聯 四檔強強滾

千金股向來是市場關鍵的多空風向球。由於基本面亮眼，伴隨著高估值，往往吸引市場買盤大舉追捧，推動股價勢盛。如昨（12）日盤中，網通大廠智邦（2345）最高創下2,695元歷史新高，群聯（8299）也改寫2,860元新紀錄。

亞德客利多 押長天期

亞德客-KY（1590）受惠人工智慧帶動企業營運擴散，今年來營運表現強勁，第1季每股純益（EPS）13.35元，公司也將配息率提高至50%以上，今年配息率更達68%。由於行業景氣回溫伴隨公司營運穩健成長，法人再度上調其評價。

矽力 二檔閃金光

矽力*-KY（6415）第2季受惠車載與伺服器相關產品帶動，營運可期。法人表示，由於車載、AI資料中心等需求回溫，2026年單季獲利呈逐季改善態勢，第2季預期優於第1季，部分法人樂觀預估全年EPS有機會挑戰12至15元。

聯電 選價內外10%

股價再次重回百元價位的聯電（2303），受惠與英特爾合作、以及成熟製程漲價等題材發酵，股價自4月以來即強勢表態，昨（12）日開高走高，午盤亮燈強鎖漲停，漲停價104.5元攀26年來波段高峰。

瑞鼎 瞄準逾100天

瑞鼎（3592）第1季雖然整體營收不如預期，但因大尺寸面板驅動IC及車載工控應用需求帶動，加上車載與工控應用驅動IC成長貢獻，讓營運在傳統淡季中仍能呈現溫和成長。法人對第2季看法也審慎樂觀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。