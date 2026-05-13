英業達第1季 EPS 0.68元

英業達（2356）公告今年第1季財報，歸屬母公司稅後淨利24.28億元，創六年來同期新高，每股純益0.68元。

總經理蔡枝安表示，本季AI伺服器、通用型伺服器需求將持續成長，第2季業績可望優於第1季，伺服器業務今年營收占比將可望挑戰五成水準。

英業達昨（12）日召開法說會並公告今年首季營運成果，單季合併營收為2,003.11億元、季增17％、年成長28％，歸屬母公司淨利24.28億元、季增17％，年增43％，每股純益0.68元。

英業達今年第1季營運受惠於產品零組件漲價及客戶提前拉貨推動，產品出貨表現上，AI伺服器、通用型伺服器出貨動能都同步走強，加上PC業務受惠提前拉貨需求，各產品出貨成長，帶動首季業績走強。

蔡枝安指出， 有信心本季業績表現將會優於第1季，主要來自伺服器業務成長，L10出貨帶來的成長動能將會持續升溫，L6、L10在出貨數量及業績貢獻都可望比第1季高。

從全年角度來看，英業達表示，AI伺服器今年業績成長幅度將可望超越三成水準，包含AI伺服器、通用型伺服器都看增，預估今年伺服器業務占營收比將逾五成，伺服器產品線正式成為主要營運動能。

英業達先前公告4月合併營收847.87億元、月減3.2％，創單月歷史次高，年增36.5％。累計今年前四月合併營收為2,850.97億元、年增30.1％，為同期新高。

英業達近幾年積極布局車用產品業務，由於先前基期較低，預估今年車用營收將可望年成長兩倍以上，明年仍有望持續成長，是英業達後續重點布局產品線之一。

英業達董事會昨日也通過持續處分超微（AMD）持股7萬8,573股，先前取得的超微持股將全數出清。