LINE Pay 第1季每股純益1.97元 鴻呈1.58元

LINE Pay（7722）昨（12）日公布首季稅後純益1.34億元，季增40%，年減17%，每股純益1.97元。

LINE Pay指出，子公司連加電子支付（LINE Pay Money）營運逐步趨穩，三大核心業務持續領先同業居冠，加上相關成本費用支出控制得宜，帶動首季獲利呈季增趨勢，電支子公司4月自結財報，單月財務亦轉盈。

鴻呈（6913）昨（12）日公布首季稅後純益6,866.5萬元，季增71.6%，年增46%，每股純益1.58元。

展望後市，鴻呈董事長簡忠正表示，本季產能已滿載，業績有機會創新高，AI占線材比重將達六成，全年業績將兩位數成長；越南廠在生產效率改善下，也可望開始獲利。