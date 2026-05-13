聽新聞
0:00 / 0:00
LINE Pay 第1季每股純益1.97元 鴻呈1.58元
LINE Pay（7722）昨（12）日公布首季稅後純益1.34億元，季增40%，年減17%，每股純益1.97元。
LINE Pay指出，子公司連加電子支付（LINE Pay Money）營運逐步趨穩，三大核心業務持續領先同業居冠，加上相關成本費用支出控制得宜，帶動首季獲利呈季增趨勢，電支子公司4月自結財報，單月財務亦轉盈。
鴻呈（6913）昨（12）日公布首季稅後純益6,866.5萬元，季增71.6%，年增46%，每股純益1.58元。
展望後市，鴻呈董事長簡忠正表示，本季產能已滿載，業績有機會創新高，AI占線材比重將達六成，全年業績將兩位數成長；越南廠在生產效率改善下，也可望開始獲利。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。