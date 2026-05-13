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健策第1季每股純益9.53元 展開擴產計畫

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

散熱股王健策（3653）昨（12）日公告首季稅後純益13.98億元，季減2.1%、年增1.9%，每股純益9.53元。

健策首季營收53.05億元，與去年第4季幾乎持平，年增11.6%。國內法人近期出具報告指出，輝達更改Vera Rubin平台均熱片設計，不利健策，使得健策股價從高點5,685元一路重挫至昨日收盤價3,920元，波段跌幅逾三成。

就基本面來看，健策4月營收23.11億元，創新高，月增6.8%，年增26.9%；前四月營收76.16億元，年增15.8%。

健策正展開新的擴產計畫，旗下大園新廠近期已完工投產，初期將導入均熱片、連接器扣件、車用水冷散熱模組，以及其他新世代散熱解決方案相關產品等，今年與明年也將各有一座新廠房將完工。

營收 輝達

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智邦、群聯 四檔強強滾

千金股向來是市場關鍵的多空風向球。由於基本面亮眼，伴隨著高估值，往往吸引市場買盤大舉追捧，推動股價勢盛。如昨（12）日盤中，網通大廠智邦（2345）最高創下2,695元歷史新高，群聯（8299）也改寫2,860元新紀錄。

亞德客利多 押長天期

亞德客-KY（1590）受惠人工智慧帶動企業營運擴散，今年來營運表現強勁，第1季每股純益（EPS）13.35元，公司也將配息率提高至50%以上，今年配息率更達68%。由於行業景氣回溫伴隨公司營運穩健成長，法人再度上調其評價。

矽力 二檔閃金光

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聯電 選價內外10%

股價再次重回百元價位的聯電（2303），受惠與英特爾合作、以及成熟製程漲價等題材發酵，股價自4月以來即強勢表態，昨（12）日開高走高，午盤亮燈強鎖漲停，漲停價104.5元攀26年來波段高峰。

瑞鼎 瞄準逾100天

瑞鼎（3592）第1季雖然整體營收不如預期，但因大尺寸面板驅動IC及車載工控應用需求帶動，加上車載與工控應用驅動IC成長貢獻，讓營運在傳統淡季中仍能呈現溫和成長。法人對第2季看法也審慎樂觀。

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