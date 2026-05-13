聽新聞
0:00 / 0:00
健策第1季每股純益9.53元 展開擴產計畫
散熱股王健策（3653）昨（12）日公告首季稅後純益13.98億元，季減2.1%、年增1.9%，每股純益9.53元。
健策首季營收53.05億元，與去年第4季幾乎持平，年增11.6%。國內法人近期出具報告指出，輝達更改Vera Rubin平台均熱片設計，不利健策，使得健策股價從高點5,685元一路重挫至昨日收盤價3,920元，波段跌幅逾三成。
就基本面來看，健策4月營收23.11億元，創新高，月增6.8%，年增26.9%；前四月營收76.16億元，年增15.8%。
健策正展開新的擴產計畫，旗下大園新廠近期已完工投產，初期將導入均熱片、連接器扣件、車用水冷散熱模組，以及其他新世代散熱解決方案相關產品等，今年與明年也將各有一座新廠房將完工。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。