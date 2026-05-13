中型100期 有潛力

富邦期貨分析師曹富凱表示，近期台股整體走勢，隨市場不再僅聚焦於少數權值股，涵蓋具成長潛力中型企業的台灣中型100期貨逐漸受到投資人關注，其結構能更貼近產業輪動趨勢，也為指數操作提供更靈活的選擇。

台灣中型100期貨特色在成分股分布廣泛，能同步反映電子、工業與成長型族群表現，加上保證金約2.3萬元，資金門檻相對親民，使投資人能在有效控管風險的前提下，參與中型股輪動行情。相較直接操作個股所承擔的公司層級風險，中型100期貨更著重於整體產業趨勢，適合用於趨勢追蹤或中期布局。

小型期貨因合約規模小，操作具彈性，適合分批進出或因應短線波動變化，能有效提高資金運用效率。當市場震盪或輪動加快時，透過不同期貨商品交互搭配，有助建立更穩的交易架構。儘管外資在現貨市場仍有調節動作，對部分權值股產生短線影響，但從指數結構來看，多頭架構尚未遭到破壞。只要通膨與政策面未有重大變數，台股仍將延續高檔整理並伺機向上。（富邦期貨提供）

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