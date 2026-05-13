愛普（6531）昨（12）日舉行法說會，公司表示，近年營運重心已由低功耗記憶體供應商，逐步升級為AI／HPC先進封裝矽電容與客製化記憶體解決方案供應商。

愛普目前有VHM、IoTRAM、S-SiCap等三大產品線，公司指出，目前來看，IoTRAM需求穩定增長、S‑SiCap放量具明確可見度，VHM則是中長期AI成長重點，正向看待產品線結構持續優化。

愛普分析，S-SiCap單季營收已由去年首季約6,600萬元，逐季倍數提升，今年首季已達5.72億元，顯示矽電容產品線已進入放量階段。其中，整合S-SiCap的矽中介層量產動能延續，並持續導入多個AI／HPC客戶專案；嵌入基板的矽電容（IPD embedded in substrate）與Land-side Capacitor（LSC）則預計於今年第2季進入量產，將切入HPC 2.5D封裝解決供電瓶頸，樂觀看待S-SiCap產品線將迎來強勁成長動能。