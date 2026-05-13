祥碩 ASIC 接單 再下一城

高速傳輸晶片廠祥碩（5269）昨（12）日召開法說會，總經理林哲偉表示，ASIC專案推進順利，已拿下第二家ASIC客戶合作案，產品應用涵蓋筆電、桌機及工業電腦（IPC）市場，預計今年下半年開始貢獻營收。

他並提到，代工服務方面，祥碩為美系大客戶打造的AM5平台持續穩健供貨，下一世代平台合作案已於今年初定案，並已交付明年新平台樣本予客戶。

談到自有品牌業務布局，林哲偉指出，瞄準邊緣AI與實體AI應用市場，相關新專案涵蓋邊緣伺服器、AIoT、機器人、安防監控領域，尤其PCIe Switch Gen 3／4 及 USB 3／4需求同步增長，帶動新客戶數成長；PCIe Switch訂單亦預期穩健成長至2027年之後，隨AI應用落地與深化，技術迭代將開啟成長循環。

技術研發方面，林哲偉指出，採用台積電12奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程的PCIe Gen 5與USB4 V2產品，預計今年下半年完成設計定案（Tape-out）；下一世代PCIe Gen 6與Gen 7產品規劃採用6／7奈米製程，力拚2027至2029年間完備。

至於車用領域，林哲偉指出，Techpoint於後裝市場地位穩固，整體營運持穩，並切入印度重要車廠供應鏈。同時，祥碩透過投資芯鼎，結合Techpoint傳輸技術，鎖定機器人與邊緣AI領域整合解決方案。