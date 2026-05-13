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鈺創訂單看到2026年底

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

利基型記憶體IC設計廠鈺創（5351）董事長盧超群昨（12）日表示，這波記憶體缺貨大漲價，並非短期循環，而是AI帶動下的「結構性改變」，目前DRAM價格仍以每月10%至20%速度上漲，DDR4DDR5供給吃緊至少延續到明年中，鈺創訂單能見度直達今年底無虞，甚至延伸至明年上半年，後市展望樂觀。

盧超群分析，AI伺服器、高效能運算（HPC）、邊緣AI，以及智慧裝置需求同步爆發，導致全球記憶體市場供給快速轉趨吃緊，雖然市場對DRAM價格大漲有所疑慮，但當前價格並非不合理飆漲。

盧超群指出，AI應用正徹底改變記憶體產業結構，尤其高頻寬記憶體（HBM）已不只是傳統DRAM堆疊，而是結合4奈米、5奈米等先進邏輯製程，底層甚至導入複雜邏輯晶片架構，使DRAM與邏輯晶片界線逐漸模糊，大幅推升產品技術門檻與價值。

他說，AI模型運算所需資料量與傳輸速度遠高於過去，不僅推升HBM需求，DDR5、GDDR等傳統記憶體同樣受惠，預估今年底HBM占整體AI記憶體比重將由過去約10%，快速提升至50%，但不代表DDR4、DDR5需求會因此減弱，反而因整體市場規模同步擴大，各類記憶體產品均同步受惠。

供需失衡延續之下，DRAM價格去年起大幅反彈，今年漲勢仍未停止。盧超群指出，市場預期第3季後漲勢可能逐步趨緩，但若AI新應用與新平台需求持續擴大，現階段合約價格仍持續走升，不排除價格仍有進一步上漲空間。

他強調，鈺創持續投入AI、邊緣運算及高階記憶體相關技術研發，隨著AI需求全面升溫，相關布局已開始逐步開花結果，不僅掌握記憶體產品，也強化切入AI邊緣運算、機器人及智慧應用市場的腳步，訂單能見度看到明年上半年。

法人認為，在AI帶動記憶體需求全面升溫、DRAM價格持續走高，以及成熟製程供給偏緊情況下，鈺創除可受惠記憶體價格回升，並可望搭上邊緣AI與智慧裝置新商機，後續業績表現續強可期。

鈺創 DDR4 DDR5

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