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佳能衝兩大業務 報捷

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北報導

佳能（2374）衝刺無人機與機器人報捷，董事長章孝祺昨（12）日於法說會表示，無人機配件本季底量產，力拚明年下半年邁入無人機整機生產，機器人業務則與輝達等夥伴合作，並正接觸日本客戶，鎖定機器視覺與高階光學感測模組商機。

談到無人機業務，章孝祺強調，佳能日前取得航太9100認證，就是為了無人機應用，預期第2季底量產無人機配件，並爭取明年下半年無人機整機生產組裝，下半年除了車隊管理專案第3季出貨外，機械手臂下半年開始組裝。

他說，隨客戶新專案陸續加入，下半年營收一定比上半年好，在專案堆疊成長推進下，看好2026年至2028年營運穩健成長。

機器人業務方面，佳能已投資美國人形機器人新創Agility Robotics，Agility日前宣布與豐田汽車加拿大工廠合作，將其機器人Digit導入汽車生產線，佳能目前與Agility緊密合作，聚焦機器視覺及高階光學感測模組開發。

隨著人形機器人應用場景擴大，佳能看好，有望受惠視覺感測元件需求提升，帶動機器人相關業務加速成長。

法人關注佳能目前機器人營收表現，章孝祺透露，目前還在初期階段，除了Agility外，也有日本客戶接洽中。至於與輝達合作機器人進展，佳能主要運用輝達平台投入機器視覺開發，目前已投入第五代機器人視覺模組驗證，預計2027年推出，日本市場則主要提供客戶工廠巡檢應用。

因應地緣政治及全球化布局，佳能近年擴大投資越南產能及中國大陸廠區自動化。章孝祺表示，目前東莞產能比重85%，越南約15%，台灣5%，大陸及越南產能足以支應未來兩、三年需求，後續擴產將等明、後年再確定。

此外，佳能轉投資禾蒼科技將於14日登錄興櫃，章孝祺表示，佳能投資禾蒼六、七年，預期未來禾蒼將朝NVR（網路影像錄影機）及IP Cam（網路監控攝影機）發展，逐步疊加上去。

他說，目前已將佳能資源與禾蒼整合，期望未來禾蒼興櫃後，能往較好的市場或產品成長。目前合計集團對禾蒼持股達四成。

佳能 無人機 輝達

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