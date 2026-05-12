創控財報／第1季EPS0.07元 4月營收寫歷年同期新高

半導體先進製程AMC奈米監測設備廠商創控（6909）12日公告2026年第1季營運成果暨4月營收。第1季營收1.02億元、營業利益279萬元、稅後淨利477萬元，每股稅後淨利（EPS）0.07元，已是連續兩年在淡季創造獲利表現。另外新客戶與美國地區營收認列貢獻下，4月營收3,678萬元，較去年同期大幅成長54.78％，並為歷年同期新高。

公司說明，深耕並擴張半導體 AMC 市場布局，在半導體先進製程對製造環境潔淨度要求日益嚴苛的趨勢下，廠務端及設備端的AMC監控需求同步成長，尤其2奈米以下製程設備對AMC高精度監控需求剛性，在2奈米以下先進製程資本支出大幅成長之下，創控微環境暨設備環境應用產品的訂單及出貨也迎來相對高的成長空間，公司亦樂觀期待2奈米及更先進製程的AMC監控市場規模。

除了積極開發新產品協助客戶解決更多痛點之外，創控強調，也不斷進行核心產品升級，滿足客戶在不同環境、範圍、方式的多元應用需求，包括客製化多元酸鹼氣體測項、定性定量分析等。創控也將AI技術整合監測與預警功能，協助客戶由被動反應轉型為主動管理線上即時監測，不僅24小時連續監控，並運用AI算力克服監測、傳輸時間延遲，完善線上即時監控的遠端管理，有效提升環境安全與生產效率。