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中華車第1季 EPS 1.18元 裕日車-0.89元
裕隆集團旗下中華車（2204）、裕日車昨（12）日公告第1季財報，中華車第1季稅後純益6.43億元，較去年同期小幅成長2.2%，每股純益（EPS）1.18元；裕日車單季稅後虧損2.66億元，每股淨損0.89元。
在整體汽車產業買氣不振下，裕隆集團汽車事業受到影響，上周公布第1季財報的母公司裕隆汽車獲利也較去年同期衰退，單季稅後純益3.64億元，年減16.5%，EPS為0.35元。
今年上半年整體車市受到美國進口車關稅變動及中東戰事等外在因素干擾，車廠營收表現平平，中華車較去年小幅成長，主要是商用車需求穩定，三菱車款xFORCE新上市，有效帶動買氣，即使整體市場表現並不如理想，銷售與獲利仍較去年同期小幅成長。
裕日車目前欠缺全新車款帶動，影響買氣，也是第1季虧損的重要因素。隨著原廠的新車策略轉趨積極，裕日車將視原廠的新車款評估未來導入台灣市場的策略。
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