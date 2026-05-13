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東哥遊艇第1季 EPS 3.8元 拓凱3.61元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）昨（12）日公告第1季財報，單季稅後純益3.57億元，年增5.03倍，每股純益（EPS）3.8元。該公司指出，整體產業前景審慎樂觀，東哥將持續提升營運效率，鞏固市場地位。

東哥表示，受惠於高單價產品出貨比重提升，該公司第1季合併營收達14.3億元，年增51.1%。遊艇產業因產品單價高，營收表現易隨產品組合變動而波動，屬正常營運現象。

東哥並指出，儘管全球地緣政治與總體經濟環境仍具不確定性，高資產族群財富持續累積，為高端休閒產業提供穩定支撐。

【記者宋健生／台中報導】碳纖維複材大廠拓凱（4536）董事會昨（12）日通過第1季合併財報，合併營收23.17億元，季增23.9%、年減3.5%，營業毛利7.95億元，稅後純益3.28億元，季增27.6%、年減29.3%，每股純益3.61元。

拓凱積極朝多角化發展，旗下負責精密模具、精密注塑與電子零組件開發生產的廈門新鴻洲精密科技，預計最快明年送件申請分拆上市櫃，也宣示拓凱在複材應用之外，將往精密機電與塑膠射出領域延伸發展。

遊艇 東哥 營收

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