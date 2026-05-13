聽新聞
0:00 / 0:00

聯發減資 每股退2.5元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

聯發紡織（1459）昨（12）日召開股東會，由董事長葉清澤主持，會中通過通過現金減資等議案。聯發紡織表示，竹北廠完成資產活化並出租予緯創資通後，營運重心已轉向杭州廠高毛利差異化產品與穩定租金收益雙軌布局。

聯發紡織股東會昨通過現金減資案，為調整資本結構並提升股東權益報酬率，將辦理現金減資8.96億元，減資比率25%，預計銷除8,965萬7,227股，減資後實收資本額降至26.89億元。依規劃，減資後每股將退還股東2.5元現金。

聯發紡織指出，去年竹北廠僅生產至3月底，5月起全廠區出租予緯創資通，承租期間為十年，未來每年可貢獻約2.7 億元現金流。子公司杭州聯發去年營運則持續成長，主要全球服飾消費市場已逐步恢復正常，ADIDAS、NIKE、GAP等品牌客戶下單穩定增加，加上2026年北美世足賽將帶動運動機能服飾需求，杭州廠訂單同步成長。

展望今年，聯發紡織表示，化纖產業近年已由價格競爭轉向再生聚酯、生質纖維與高機能性產品競爭，未來將持續推動循環經濟與功能性產品開發。不過，地緣政治、石化原料波動與潛在碳成本壓力，仍是今年營運重要變數。

減資

延伸閱讀

萬海財報／首季 EPS 2.73元 獲利76.7億元

駿吉財報／首季營收大成長卻仍陷虧損 每股淨損0.08元

邁科財報／第1季每股賺0.66元 獲利年增三倍

東哥遊艇第1季獲利3.57億元 每股純益3.8元

相關新聞

就市論勢／封測、CCL、高速運算 搶鏡

台股在基本面支撐下持續強勢，科技巨頭財報優於預期，帶動AI相關產業需求維持高檔，加上台積電上修全年展望，市場對企業獲利後市普遍樂觀，成為本波行情主要推升動能。整體來看，目前指數高檔震盪，但企業獲利持續上修，多頭格局仍具延續性。

高盛點將 按讚六產業

上市櫃公司4月營收出爐，法人圈重新審視基本面並調整投資組合。其中高盛證券看好半導體、蘋果供應鏈、AI零組件、ODM、PCB／CCL、低軌衛星等六大產業，並喊「買」台積電（2330）、鴻海、聯發科、信驊等25檔個股。

三大題材股 短多護體

台股昨（12）日獲投信買盤力挺，延續高檔震盪走勢，盤面題材股各自發揮，聯亞（3081）、群創、研華等，光通訊、面板、工業電腦族群吸引短多青睞，股價強勢點火，法人預期後市輪漲格局不變，建議汰弱留強，並控制持股水位。

萬海第1季每股賺2.73元

萬海航運昨（12）日公告第1季財報，第1季受全球運價較去年同期下滑影響，單季稅後純益76.72億元，年減12.1%，每股純益（EPS）為2.73元。隨美伊戰爭開打市場運價反彈，萬海4月營收已出現年月雙增，第2季營運表現跟著看俏。

中華資安樂觀業績

中華資安國際（7765）昨（12）日參加券商舉辦法說會，中華資安總經理洪進福表示，上季來自AI資安需求大增，包括紅隊演練、雲端安全等企業需求大增。當前企業因為導入AI或代理式AI應用，亟需尋求AI資安解決方案，中華資安趁勢推出AI SOC監控、AI應用系統安全檢測、AI資安健診、AI資安事件應變等解決方案。

原相第1季 EPS 2.65元 毛利率上揚

原相（3227）昨（12）日法說會公布財報，今年首季營收22.09億元，季衰退3.4%，年衰退5.9%；單季毛利率59.5%，優於預估；首季獲利3.87億元，季減少14.9%，年減少27.9%；單季每股稅後純益（EPS）2.65元，低於去年第4季3.12元及去年同期3.74元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。