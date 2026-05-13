就市論勢／封測、CCL、高速運算 搶鏡

盤勢分析

台股在基本面支撐下持續強勢，科技巨頭財報優於預期，帶動AI相關產業需求維持高檔，加上台積電（2330）上修全年展望，市場對企業獲利後市普遍樂觀，成為本波行情主要推升動能。整體來看，目前指數高檔震盪，但企業獲利持續上修，多頭格局仍具延續性。

不過，資金面出現過熱跡象，包括融資餘額攀升、市場槓桿使用接近高檔，顯示籌碼面仍偏緊繃。一旦盤面出現震盪，短線波動可能加劇。此外，中東地緣政治風險未解，若油價持續走高，恐推升通膨預期並壓縮貨幣政策寬鬆空間，將對股市評價形成壓力。

整體而言，本波行情與過往投機行情不同，主要由基本面支撐，個股表現偏向良性輪動，結構相對健康，但須留意高檔震盪風險。

投資建議

操作建議維持偏多思維，但須提高風控意識，採取「類股輪動、逢高調節」策略。在基本面仍強勁支撐下，可持續布局AI產業鏈，包括先進製程、IC設計、封測、散熱、電源管理、CCL及高速運算相關族群，這些領域受惠需求成長，仍為市場資金主軸。

短線可順勢操作強勢族群，汰弱留強，對漲幅已大個股建議分批獲利了結，並轉進具補漲潛力標的。相較之下，傳產及部分非電子族群資金動能較弱，建議以成長性能見度較高個股為主。