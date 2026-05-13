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就市論勢／封測、CCL、高速運算 搶鏡

經濟日報／ 邱翠欣（野村中小基金經理人）

盤勢分析

台股在基本面支撐下持續強勢，科技巨頭財報優於預期，帶動AI相關產業需求維持高檔，加上台積電（2330）上修全年展望，市場對企業獲利後市普遍樂觀，成為本波行情主要推升動能。整體來看，目前指數高檔震盪，但企業獲利持續上修，多頭格局仍具延續性。

不過，資金面出現過熱跡象，包括融資餘額攀升、市場槓桿使用接近高檔，顯示籌碼面仍偏緊繃。一旦盤面出現震盪，短線波動可能加劇。此外，中東地緣政治風險未解，若油價持續走高，恐推升通膨預期並壓縮貨幣政策寬鬆空間，將對股市評價形成壓力。

整體而言，本波行情與過往投機行情不同，主要由基本面支撐，個股表現偏向良性輪動，結構相對健康，但須留意高檔震盪風險。

投資建議

操作建議維持偏多思維，但須提高風控意識，採取「類股輪動、逢高調節」策略。在基本面仍強勁支撐下，可持續布局AI產業鏈，包括先進製程、IC設計、封測、散熱、電源管理、CCL及高速運算相關族群，這些領域受惠需求成長，仍為市場資金主軸。

短線可順勢操作強勢族群，汰弱留強，對漲幅已大個股建議分批獲利了結，並轉進具補漲潛力標的。相較之下，傳產及部分非電子族群資金動能較弱，建議以成長性能見度較高個股為主。

籌碼面 封測 財報

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高盛點將 按讚六產業

上市櫃公司4月營收出爐，法人圈重新審視基本面並調整投資組合。其中高盛證券看好半導體、蘋果供應鏈、AI零組件、ODM、PCB／CCL、低軌衛星等六大產業，並喊「買」台積電（2330）、鴻海、聯發科、信驊等25檔個股。

三大題材股 短多護體

台股昨（12）日獲投信買盤力挺，延續高檔震盪走勢，盤面題材股各自發揮，聯亞（3081）、群創、研華等，光通訊、面板、工業電腦族群吸引短多青睞，股價強勢點火，法人預期後市輪漲格局不變，建議汰弱留強，並控制持股水位。

萬海第1季每股賺2.73元

萬海航運昨（12）日公告第1季財報，第1季受全球運價較去年同期下滑影響，單季稅後純益76.72億元，年減12.1%，每股純益（EPS）為2.73元。隨美伊戰爭開打市場運價反彈，萬海4月營收已出現年月雙增，第2季營運表現跟著看俏。

中華資安樂觀業績

中華資安國際（7765）昨（12）日參加券商舉辦法說會，中華資安總經理洪進福表示，上季來自AI資安需求大增，包括紅隊演練、雲端安全等企業需求大增。當前企業因為導入AI或代理式AI應用，亟需尋求AI資安解決方案，中華資安趁勢推出AI SOC監控、AI應用系統安全檢測、AI資安健診、AI資安事件應變等解決方案。

原相第1季 EPS 2.65元 毛利率上揚

原相（3227）昨（12）日法說會公布財報，今年首季營收22.09億元，季衰退3.4%，年衰退5.9%；單季毛利率59.5%，優於預估；首季獲利3.87億元，季減少14.9%，年減少27.9%；單季每股稅後純益（EPS）2.65元，低於去年第4季3.12元及去年同期3.74元。

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