奧義賽博 AI 資安冒出頭

臺灣證券交易所與資策會產業情報研究所（MIC）近日共同發布《AI驅動下的資安產業發展趨勢與競爭格局分析》報告，指出全球資安市場正邁入高成長期，其中強調「AI原生技術」的台灣新創公司正脫穎而出，並點名創新板掛牌的「奧義賽博-KY（7823）」，以其核心AI研發實力跟上這波轉型浪潮。

隨著生成式AI技術快速普及，資安防護已從「被動防禦」演進為「主動治理」。據MIC調查顯示，受AI攻擊自動化與地緣政治風險上升影響，全球資安產業規模預計於2027年達3,234億美元。台灣資安市場2025年產值可望突破新台幣600億元，年成長率達12％。

MIC產業分析師童啟晟指出，資安防線正從傳統硬體防火牆，轉向以「資料、模型與自動化應變」為核心的軟體架構。在此趨勢下，具備自主研發能力的AI資安服務商，其市場地位將優於單純的代理商。

報告分析指出，奧義賽博-KY作為創新板的代表性企業，其核心競爭力在於其「AI原生」的基因。不同於依賴國外原廠軟體的傳統資安公司，奧義賽博位處產業鏈最上游，專注於核心技術研發與平台產品化。

奧義賽博的三大核心產品線：XCockpit（威脅曝險管理）、XecGuard與XecDefend，透過自動化分析與人機協作，有效降低企業營運負擔。報告強調，奧義賽博能針對「攻擊路徑分析」與「外部攻擊面管理（EASM）」提供即時偵測，這正是當前全球大型企業與政府單位最迫切需要的「持續監測與自動應變」能力。

除奧義賽博，報告亦提及台灣資安市場受半導體供應鏈、關鍵基礎設施防護及國家資安發展方案驅動，包含安碁資訊、立端科技等上市櫃公司，均在各自領域發揮所長，如資安維運中心SOC、工業資安硬體。AI技術的導入，讓台廠在與Cisco或Palo Alto Networks等國際巨頭競爭時，能透過更精準的在地化數據與AI模型，展現靈活的競爭優勢。

證交所、資策會表示，奧義賽博在創新板掛牌，不僅代表資本市場對其技術價值的認可，更顯示台灣已具備輸出「AI驅動資安解決方案」至全球市場的實力。