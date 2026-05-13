聽新聞
0:00 / 0:00

奧義賽博 AI 資安冒出頭

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所與資策會產業情報研究所（MIC）近日共同發布《AI驅動下的資安產業發展趨勢與競爭格局分析》報告，指出全球資安市場正邁入高成長期，其中強調「AI原生技術」的台灣新創公司正脫穎而出，並點名創新板掛牌的「奧義賽博-KY（7823）」，以其核心AI研發實力跟上這波轉型浪潮。

隨著生成式AI技術快速普及，資安防護已從「被動防禦」演進為「主動治理」。據MIC調查顯示，受AI攻擊自動化與地緣政治風險上升影響，全球資安產業規模預計於2027年達3,234億美元。台灣資安市場2025年產值可望突破新台幣600億元，年成長率達12％。

MIC產業分析師童啟晟指出，資安防線正從傳統硬體防火牆，轉向以「資料、模型與自動化應變」為核心的軟體架構。在此趨勢下，具備自主研發能力的AI資安服務商，其市場地位將優於單純的代理商。

報告分析指出，奧義賽博-KY作為創新板的代表性企業，其核心競爭力在於其「AI原生」的基因。不同於依賴國外原廠軟體的傳統資安公司，奧義賽博位處產業鏈最上游，專注於核心技術研發與平台產品化。

奧義賽博的三大核心產品線：XCockpit（威脅曝險管理）、XecGuard與XecDefend，透過自動化分析與人機協作，有效降低企業營運負擔。報告強調，奧義賽博能針對「攻擊路徑分析」與「外部攻擊面管理（EASM）」提供即時偵測，這正是當前全球大型企業與政府單位最迫切需要的「持續監測與自動應變」能力。

除奧義賽博，報告亦提及台灣資安市場受半導體供應鏈、關鍵基礎設施防護及國家資安發展方案驅動，包含安碁資訊、立端科技等上市櫃公司，均在各自領域發揮所長，如資安維運中心SOC、工業資安硬體。AI技術的導入，讓台廠在與Cisco或Palo Alto Networks等國際巨頭競爭時，能透過更精準的在地化數據與AI模型，展現靈活的競爭優勢。

證交所、資策會表示，奧義賽博在創新板掛牌，不僅代表資本市場對其技術價值的認可，更顯示台灣已具備輸出「AI驅動資安解決方案」至全球市場的實力。

資安 平台 軟體

延伸閱讀

AI、高齡化雙面夾擊！安永保險業報告揭五大挑戰

AI×璞玉論壇 雙軸聚光

主動選股拚超額報酬 00405A 投資邏輯曝光

從數位轉型與永續經營趨勢 探索企業AI人才需求

相關新聞

就市論勢／封測、CCL、高速運算 搶鏡

台股在基本面支撐下持續強勢，科技巨頭財報優於預期，帶動AI相關產業需求維持高檔，加上台積電上修全年展望，市場對企業獲利後市普遍樂觀，成為本波行情主要推升動能。整體來看，目前指數高檔震盪，但企業獲利持續上修，多頭格局仍具延續性。

高盛點將 按讚六產業

上市櫃公司4月營收出爐，法人圈重新審視基本面並調整投資組合。其中高盛證券看好半導體、蘋果供應鏈、AI零組件、ODM、PCB／CCL、低軌衛星等六大產業，並喊「買」台積電（2330）、鴻海、聯發科、信驊等25檔個股。

三大題材股 短多護體

台股昨（12）日獲投信買盤力挺，延續高檔震盪走勢，盤面題材股各自發揮，聯亞（3081）、群創、研華等，光通訊、面板、工業電腦族群吸引短多青睞，股價強勢點火，法人預期後市輪漲格局不變，建議汰弱留強，並控制持股水位。

萬海第1季每股賺2.73元

萬海航運昨（12）日公告第1季財報，第1季受全球運價較去年同期下滑影響，單季稅後純益76.72億元，年減12.1%，每股純益（EPS）為2.73元。隨美伊戰爭開打市場運價反彈，萬海4月營收已出現年月雙增，第2季營運表現跟著看俏。

中華資安樂觀業績

中華資安國際（7765）昨（12）日參加券商舉辦法說會，中華資安總經理洪進福表示，上季來自AI資安需求大增，包括紅隊演練、雲端安全等企業需求大增。當前企業因為導入AI或代理式AI應用，亟需尋求AI資安解決方案，中華資安趁勢推出AI SOC監控、AI應用系統安全檢測、AI資安健診、AI資安事件應變等解決方案。

原相第1季 EPS 2.65元 毛利率上揚

原相（3227）昨（12）日法說會公布財報，今年首季營收22.09億元，季衰退3.4%，年衰退5.9%；單季毛利率59.5%，優於預估；首季獲利3.87億元，季減少14.9%，年減少27.9%；單季每股稅後純益（EPS）2.65元，低於去年第4季3.12元及去年同期3.74元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。