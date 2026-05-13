台汽電第1季獲利勁揚

台電最強金雞誕生，台汽電首季獲利噴發。台汽電（8926）昨（12）日公布第1季財報，因元月起整併三家子公司效應發酵，推升第1季稅後純益衝上15.43億元，年增達337.4%；每股純益（EPS）2.11元，創下歷史新高紀錄，堪稱台灣綠能業獲利王。

台汽電也同步公告，董事會通過收購決議，收購星寶電力股份有限公司100%股權，進行集團組織架構調整；收購價每股約10.54元，交易總金額5.45億元。

台汽電（台灣汽電共生）主要以天然氣發電為核心，其中，台電持股逾27%為單一最大股東，也是台灣最大民營電廠集團，並積極轉型發展再生能源。目前該公司投資營運星能、森霸、星元、國光等四座大型民營天然氣電廠，並自行經營汽電共生廠（使用天然氣、煤炭或SRF固體再生燃料）。近年則投入太陽光電、陸域風電及地熱能開發。

台汽電4月營收67.87億、年增532.81%；前四月累計營收204.86億元，年增574.7%。法人指出，台汽電併入子公司後，財務結構轉強，營運動能向上，未來每季EPS有望2元起跳，加上該公司歷年配息率平均逾5%，後續可能成為法人關注的高配息標的。

台汽電旗下目前共有16家轉投資及再轉投資公司。2026年1月，台汽電收購東電國際所持有的森霸電力、星能電力及星元電力三家民營電廠（IPP）全數股權，對以上三家公司持股比率，分別增至62.5%、60%及64%。並因持股已過半，自今年起，將三家營收併入報表，推升今年營收、獲利大幅增加。此外，轉投資森霸電力二期去年5月起商轉，也大幅挹注獲利。

對於未來布局規劃，台汽電日前於法說會上表示，持續推進民營電廠開發案，並持續規劃再生能源投資開發及售電業務，涵蓋離岸、陸域風電、太陽光電及地熱開發。民營電廠業務，國光二期已於2025年2月取得台電公司117年商轉燃氣機組電力採購標案，並與承攬商簽署國光二期複循環發電機組興建之統包工程契約。再生能源開發案部分，離岸風電已承攬沃旭二期及台電離岸風電二期計畫陸上變電站、輸電線工程。

台汽電也朝再生能源售電業務推進，該公司表示，台汽電綠能為全國唯一具備風力發電、太陽光電、水力發電轉供實績之再生能源售電業，累計轉供超過8.5億度綠電。轉供客戶持續增加，包含科技電子業、金融業、服飾零售業、電信業、傳統製造業等標竿企業；另與外部再生能源發電業者合作，增加綠電供應來源。並參與電力交易平台。