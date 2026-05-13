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硫酸漲價 中華化吃補

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

美伊戰爭導致石化料源受阻、中國大陸本月頒布硫酸出口禁令，導致台灣硫酸原料硫磺迎來大漲潮，近三個月漲六成，台鏈硫酸供應業者中華化（1727）等表示，終端售價將隨著原料漲幅反映成本。

業內表示，戰爭爆發以來，中國硫磺報價飆升，加上5月起實施「禁酸」政策，有利台灣的中油、台塑化等上游供應商跟進反映硫磺報價；硫酸供應鏈中，包括中華化、康普旗下恆誼化工、天弘化等硫酸業者，也將受惠於漲價效益。

荷莫茲海峽封閉，石化原料受阻，加上中國大陸自5月起限制硫酸出口，有「工業之母」之稱且在半導體等科技領域廣泛應用的「硫酸」供應緊縮。

硫磺為製造硫酸的主要原料，觀察國內行情走勢，中油硫磺牌價自今年2月每公噸約14,000元，至4月上漲至18,400元，漲幅約三成；5月最新牌價更達22,000元，較4月再上漲近兩成。換言之，三個月漲了近六成。

硫酸應用廣泛，電池材料加工業也是重要的下游應用端。業內指出，硫酸漲價，電池材料業者成本也將增加。

國內廠商中，康普是台灣最大鋰電池正極材料上游製造商，主要產品包括硫酸鎳、PTA觸媒、醋酸鈷、氫氧化鈷、氧化鈷。

康普4月營收10.26億元，年增96.24%；前四月累計營收33.97億元，年增115.46%。去年下半年起，因通過汽車客戶驗證、穩定量產交貨，帶動營收大幅成長。

此外，康普子公司恆誼化工，則是台灣第二大民營肥料廠，產品除肥料外，也生產工業級與電子級硫酸。該公司與日商三菱化學合作，並透過後者將硫酸產品純化，再供應給半導體客戶。法人指出，該公司電子級硫酸產能約7,500噸。康普先前指出，目前台灣本土生產的先進製程硫酸尚屬缺乏，具有市場機會。

康普另一間子公司天弘化，主要產品則為草酸及硫酸鈷，此外，旗下蝕刻液產品也打入半導體客戶。天弘化亦受惠新能源材料需求大增，2025年10月以來營收倍數成長。今年4月營收2.98億元，年增461.1%；前四月累計營收10.31億元，年增516%。

展望未來，業內仍提醒，下游在成本壓力升高下，需求是否進一步收縮值得關注。

業者指出，由於硫酸應用廣泛，許多工業產品需要硫酸進行化合，目前剛性需求仍有支撐，但觀察下游囤貨意願仍低；且預估即便戰爭結束，下游的觀望心態仍會延續一段時間。

中國大陸 台塑化 美伊戰爭

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