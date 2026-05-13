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中華資安樂觀業績
中華資安國際（7765）昨（12）日參加券商舉辦法說會，中華資安總經理洪進福表示，上季來自AI資安需求大增，包括紅隊演練、雲端安全等企業需求大增。當前企業因為導入AI或代理式AI應用，亟需尋求AI資安解決方案，中華資安趁勢推出AI SOC監控、AI應用系統安全檢測、AI資安健診、AI資安事件應變等解決方案。
展望2026年，洪進福表示，持續性營收穩健向上，目前在手包括第2季到第4季有一次性專案合約8億至9億元，加上AI、雲端與新場域資安商機，營運成長有明確支撐基礎，對營收今年維持雙位數成長非常審慎樂觀。
中華資安先前公布今年首季營收5.98億元，年增16%，稅後淨利1.38億元，年增11%，每股純益3.38元。4月營收2.46億元，年增75%，營收再創同期新高。
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