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萬海第1季每股賺2.73元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

萬海航運（2615）昨（12）日公告第1季財報，第1季受全球運價較去年同期下滑影響，單季稅後純益76.72億元，年減12.1%，每股純益（EPS）為2.73元。隨美伊戰爭開打市場運價反彈，萬海4月營收已出現年月雙增，第2季營運表現跟著看俏。

萬海指出，今年第1季的貨量表現還不錯，然而，整體海運市場運價較去年回落情況，所以營收與獲利表現較前一年度下滑；運價是直到3月下旬才開始回升，4月合併營收為129.31億元，月增22.88%，年增13.05%。

萬海分析，受中東地緣衝突影響，國際油價飆升、碼頭壅塞導致船舶航行周期拉長，進而推升營運成本；為反映供需變化，萬海陸續於4月及5月調漲運價，反應供需吃緊及成本壓力。

萬海航運昨日公告首度跨足投資開發都更案，該公司董事會決議擬參與台北市松山區敦北大樓都市更新案，萬海所有松山區敦北大樓（臺北市松山區敦化段一小段405地號共一筆土地），亦即位於敦化北路與長春路口的凱基人壽大樓10樓，未來計劃與凱基人壽、中國信託商業銀行共同投資開發。

萬海 營收 運價

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