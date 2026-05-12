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亞力財報／第1季EPS0.73元 目前在手訂單逾120億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
亞力總經理鄭朝彬。記者林俊良／攝影
亞力總經理鄭朝彬。記者林俊良／攝影

亞力（1514）12日公告，第1季稅後純益1.98億元，年增22.63％，每股稅後純益（EPS）0.73元，獲利創下同期新高。

亞力表示，目前在手訂單逾120億元，訂單能見度至少3~4年，且持續增加中，尤其在AI科技大力發展下，來自半導體大廠等相關訂單，今年成長力道可望超越台電訂單量能。

亞力進一步指出，半導體產業海內外擴建新廠強勁，除了既有客戶因AI浪潮加速並擴大其資本支出，對機電產品增加採購項目及數量，也接獲新客戶因AI帶動需求大幅成長之建廠房訂單，範圍涵蓋美國、日本、東南亞等國家，整體而言，近期包括晶圓龍頭、美系記憶體大廠、半導體晶圓代工廠等都有追單的情形，諸多訂單量能都是翻倍成長的態勢。

亞力表示，透過半導體擴廠出貨到海外訂單近年也逐漸增加，去年外銷占比約10%，今年預計可成長到15%以上，預期在AIDC建置、半導體擴廠下，未來仍會持續拉高。

軌道工程上，亞力表示，與日本信號團隊取得「第三代中央行車控制系統（CTC）的建置」專案金額48.56億元，其中亞力負責全島電力監控系統（SCADA）及新舊CTC 系統的切換，預計提供約14億元的產品與服務，預期將於未來3年陸續認列挹注營運。

展望未來，亞力表示，配合政府加速強韌電網計畫，台電今年也已取得電廠新的機電產品訂單，另電信公司與電子大廠 AI/IDC機房之興建也持續增加，且已接獲 NVIDIA 轉投資中南美子公司的新訂單，此AI/IDC 機房建置對重電產品之需求，未來幾年仍會大幅成長，另綠能工程專案亦有許多商機，未來營運仍持續看好。

EPS 半導體

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