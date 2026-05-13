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半導體大廠建設熱潮帶動 漢唐第1季每股賺16.31元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
漢唐董事長李惠文。聯合報系資料照
漢唐董事長李惠文。聯合報系資料照

半導體廠務工程大廠漢唐（2404）昨（12）日公告首季稅後純益30.81億元，創單季新高，季增16.5%，年增54.9%，每股純益16.31元，反映國際半導體大廠這波建廠熱潮，帶動廠務工程相關市場火熱。

漢唐是台積電興建晶圓廠重要夥伴，受惠大客戶積極蓋新廠，漢唐訂單滿手，基本面同步走揚；4月合併營收81.07億元，月增5.4%，年增102.2%，為史上單月次高；前四月合併營收383.95億元，年增82.9%。

漢唐將於5月29日召開股東會，董事長李惠文在「致股東報告書」中表示，主要客戶規劃今年陸續啟動多座晶圓廠投資計畫，海內外均有積極擴廠行動及技術升級，建廠需求具規模大且延續性高特性，可為漢唐營運帶來穩定且可預期的成長機會。

李惠文指出，漢唐預期將全面受惠於全球半導體產業，以AI應用為核心的結構性投資浪潮。隨著AI技術和應用的快速延伸，高效能運算（HPC）晶片與記憶記體需求持續攀升，已成為推動先進製程、先進封裝與高科技廠房投資的關鍵動能。

李惠文提到，面對龐大且密集的工程需求，漢唐將強化技術團隊與人力資源配置，同步優化供應鏈管理與風險控管機制，以提升整體專案執行彈性與交付能力。

海外市場方面，李惠文指出，漢唐持續展現跨區域資源合能力與專案執行彈性。隨著二期工程推進，已將美國亞利桑那一期累積的實務經驗為管理準則，並逐步建構在地供應鏈與技術升級以加強長期合作夥伴關係。

晶圓廠 漢唐 半導體

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