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聯電重返百元俱樂部

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

受惠英特爾合作、成熟製程漲價題材發酵，晶圓代工廠聯電（2303）昨（12）日在大型台股ETF建倉名單揭曉後，直奔漲停價104.5元收市，上漲9.5元，攀上2000年5月以來、逾26年新高價，重返百元俱樂部。

聯電1997年7月股價曾攻上175元，2000年5月失守百元價位後，股價一路向下，2008年12月受金融海嘯影響，最低一度下探6.8元歷史低點。

聯電近年將焦點放在成熟與特殊製程，並與英特爾合作，強化戰力。聯電於最新財測指出，看好本季通訊領域需求反彈，伴隨消費性電子的微控制器（MCU）、LCD控制IC，以及電源管理產品延續成長力道，整體營運表現樂觀。

法人估，聯電本季晶圓出貨量將季增7%至9%，產能利用率回升到81%至83%，美元平均售價（ASP）有望季增1%至3%，帶動毛利率微幅增長至30%左右。

聯電 英特爾

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4月營收出爐，科技股再度獨領風騷，市場尤為關注千金股表現，畢竟股價登高還是要有基本面當底氣，也攸關後續能否引領台股持續創高。然而，多數投資人買賣高價股恐較為吃力，可透過相關權證以小搏大，惟需靈活操作並控管風險。

智邦、群聯 四檔強強滾

千金股向來是市場關鍵的多空風向球。由於基本面亮眼，伴隨著高估值，往往吸引市場買盤大舉追捧，推動股價勢盛。如昨（12）日盤中，網通大廠智邦（2345）最高創下2,695元歷史新高，群聯（8299）也改寫2,860元新紀錄。

亞德客利多 押長天期

亞德客-KY（1590）受惠人工智慧帶動企業營運擴散，今年來營運表現強勁，第1季每股純益（EPS）13.35元，公司也將配息率提高至50%以上，今年配息率更達68%。由於行業景氣回溫伴隨公司營運穩健成長，法人再度上調其評價。

矽力 二檔閃金光

矽力*-KY（6415）第2季受惠車載與伺服器相關產品帶動，營運可期。法人表示，由於車載、AI資料中心等需求回溫，2026年單季獲利呈逐季改善態勢，第2季預期優於第1季，部分法人樂觀預估全年EPS有機會挑戰12至15元。

聯電 選價內外10%

股價再次重回百元價位的聯電（2303），受惠與英特爾合作、以及成熟製程漲價等題材發酵，股價自4月以來即強勢表態，昨（12）日開高走高，午盤亮燈強鎖漲停，漲停價104.5元攀26年來波段高峰。

瑞鼎 瞄準逾100天

瑞鼎（3592）第1季雖然整體營收不如預期，但因大尺寸面板驅動IC及車載工控應用需求帶動，加上車載與工控應用驅動IC成長貢獻，讓營運在傳統淡季中仍能呈現溫和成長。法人對第2季看法也審慎樂觀。

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