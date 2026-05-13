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聯電重返百元俱樂部
受惠英特爾合作、成熟製程漲價題材發酵，晶圓代工廠聯電（2303）昨（12）日在大型台股ETF建倉名單揭曉後，直奔漲停價104.5元收市，上漲9.5元，攀上2000年5月以來、逾26年新高價，重返百元俱樂部。
聯電1997年7月股價曾攻上175元，2000年5月失守百元價位後，股價一路向下，2008年12月受金融海嘯影響，最低一度下探6.8元歷史低點。
聯電近年將焦點放在成熟與特殊製程，並與英特爾合作，強化戰力。聯電於最新財測指出，看好本季通訊領域需求反彈，伴隨消費性電子的微控制器（MCU）、LCD控制IC，以及電源管理產品延續成長力道，整體營運表現樂觀。
法人估，聯電本季晶圓出貨量將季增7%至9%，產能利用率回升到81%至83%，美元平均售價（ASP）有望季增1%至3%，帶動毛利率微幅增長至30%左右。
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